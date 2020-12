Henar, la estrella de 'Masterchef Junior': "Esto de pensar en positivo no me funciona"

Manu, Iván y Ariadna fueron los tres primeros concursantes de Masterchef Junior que tuvieron que abandonar las cocinas de TVE después de la emisión de la primera entrega del programa, que arrancó este martes en La 1 .

Masterchef Junior inició su nueva edición en la cadena pública con 17 nuevos participantes, jóvenes entre 8 y 12 años dispuestos a demostrar sus habilidades en la cocina ante Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz.

Lea también: Raquel Meroño: "¿Un remake de 'Al salir de clase'? Me encantaría ser ahora la profesora chunga"

Entre los concursantes, hubo una que destacó por encima del resto. Se trata de Henar, una joven madrileña de 10 años. Su pasión por la cocina arrancó con sus abuelos y su padre, que tiene un bar. De allí aprendió muchos de los trucos gastronómicos que conoce. Su plato favorito es el de macarrones rellenos.

Henar conquistó al público desde el primer minuto a través de los comentarios que fue haciendo durante todo el programa. Sus frases fueron aplaudidas por los tuiteros que seguían el talent y se convirtió en la favorita de la mayoría.

Samanta: Aquí hay amoooorr.... Henar: "No, aquí ha habido problemas"... FAN #MCJunior8 #MCJunior

"Ami esto de pensar en positivo no me funciona" by Henar

Es mi mood de vida. #MCJunior8 @MasterChef_es