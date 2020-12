María Casado admite que fue un "shock" salir de TVE y responde a la pregunta más comprometida de Pablo Motos Ecoteuve.es 16/12/2020 - 8:49 0 Comentarios

La presentadora ha iniciado un nuevo proyecto televisivo con Antonio Banderas

María Casado salió de TVE hace siete meses, después de más de 20 años como una de sus presentadoras más reconocidas. Desde entonces, trabaja con Antonio Banderas y acaba de estrenar con el actor un programa en Amazon Prime Video.

Casado y Banderas acudieron este martes a El Hormiguero para hablar de su nuevo proyecto. Asimismo, Pablo Motos preguntó a la periodista sobre su marcha de la cadena pública, donde condujo durante cuatro años el magacín matinal.

El presentador de Antena 3 quiso saber cómo fue el momento en que le dijeron que no iba a seguir en el puesto. "En la tele hay relevos, te ponen y te quitan o hay apuestas por otras personas", relató Casado. "Me dijeron que no iba a seguir. Fue más natural y más tranquilo de lo que la gente se imagina. Pero sí, después de 20 años fue un shock, han sido muchos años de dedicación. Y tengo muchos amigos allí", dijo.

Casado, ante la pregunta más comprometida de Motos: "Te has respondido tú mismo"



Motos quiso hacer una pregunta algo más comprometida sobre la independencia de los medios públicos y la injerencia de los gobernantes sobre estas radios y televisiones. "¿Puede ser independiente una televisión pública? ¿O mientras haya políticos que cuando ganan creen que les han regalado una tele, eso va a ser difícil?".

"Te has respondido tú solo", contestó Casado. "Estoy deseando que todas las teles públicas de este país tengan la libertad para que sus grandes profesionales puedan trabajar fuera del juguete político que se ha convertido para muchos", sentenció Casado.