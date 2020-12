Un excolaborador de Iker Jiménez carga contra 'Cuarto Milenio': "Mezcla mentiras y estupideces" Ecoteuve.es 15/12/2020 - 18:41 0 Comentarios

Vicente Baos critica las "paranoias" de Enrique de Vicente en el programa de Cuatro

Iker Jiménez vive un momento dulce en Mediaset. Tras su auge en YouTube con el coronavirus, el grupo decidió darle un espacio en el prime time de Telecinco que informara sobre la pandemia. Además, Cuarto Milenio sigue estando en plena forma en Cuatro.

Sin embargo, han sido varias las polémicas que han rodeado al periodista los últimos meses. Una muy sonada fue la entrevista que realizó a Li-Men Yang, la viróloga china que dice que el virus salió de un laboratorio. Jiménez, por su parte, se defendió: "La desacreditan los mismos que decían que era un resfriado".

Pues bien, ahora la crítica hacia Cuarto Milenio la realiza alguien que estuvo trabajando en el propio espacio. Se trata de Vicente Baos, médico de familia y profesor de Patología Médica y Salud Pública.

Vicente Baos carga contra Enrique de Vicente y 'Cuarto Milenio'

El doctor basa su juicio en un vídeo en el que Enrique de Vicente expone su teoría sobre George Soros y Bill Gates, algo que califica él como las "paranoias de este señor": "Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera confusión".

"Han comprado recientemente a precio de saldo un buen porcentaje de compañías españolas e internacionales. Ciertas élites van a irse comiendo muchos países, pero sobre todo España", afirma rotundo de Vicente.

Por otra parte, Vicente Baos añade lo siguiente: "En la grabación de un programa de los que fui, Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa". Según dice, ese episodio le hizo ver que "No pintaba nada en Cuarto Milenio".