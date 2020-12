Susanna Griso desvela el mensaje de WhatsApp que le envió un "conocido político" sobre Omar Montes Ecoteuve.es 15/12/2020 - 14:58 0 Comentarios

El artista de Pan Bendito vuelve a piropear a la presentadora de 'Espejo Público'

"El 'amor' de Omar Montes con Susanna Griso continúa". El cantante sigue propagando a los cuatro vientos la predilección que siente con la presentadora de Espejo Público a raíz de sus numerosas conexiones que ha hecho en los últimos meses.

Este lunes, Omar visitó Zapeando y Thais Villas le sacó el tema. Muy gracioso, el artista de Pan Bendito provocó las risas en el plató del programa de La Sexta al decir lo siguiente: "No sabéis lo que hablamos nosotros en la intimidad, ¿eh? Yo no quiero hablar, soy un caballero".

La cosa ha llegado a tal punto que este martes Susanna ha compartido con todos los espectadores el mensaje de WhatsApp que le envió un "conocido político" y que leyó a "las cuatro y media de la mañana", la hora en la que la catalana empieza su jornada.

Omar Montes sonroja de nuevo a Susanna Griso

"Me dice: '¿qué te pasa con Omar Montes?' Digo: '¿qué me pasa con él? Dímelo tú" Claro, ha tardado tres horas en responderme", ha dicho Susanna sin desvelar de quién se trataba. La presentadora no ha querido entrar en más detalles sobre su relación "en la intimidad" con Omar: "Déjalo ahí. ¡Jamás!".

Lo cierto es que, siempre que ha podido, Omar Montes ha lanzado algún piropo a la presentadora de Antena 3. "Qué guapa eres hija" o "ya sabe lo que siento por ella, aquí tienes un hombro" son algunas de sus perlas. Incluso, llegó a proponer dar las Campanadas con ella y con Pedroche.

