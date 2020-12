Marta López denuncia el "acoso" que sufrió por parte de Carlos 'El Yoyas': "No sé lo que me hubiera hecho" Ecoteuve.es 15/12/2020 - 14:08 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' desvela el infierno que vivió con su excompañero de 'GH'

Sálvame se ha hecho eco este lunes de la sentencia contra Carlos Navarro, concursante de GH 2 conocido como El Yoyas, por violencia machista contra Fayna, compañera de reality que se acabaría convirtiendo en su pareja y madre de sus hijos. Ambos compartieron edición con Marta López, actual colaboradora del programa de Telecinco.

La tertuliana ha comentado la condena al que fuera su compañero y ha desvelado un hecho desconocido hasta ahora de su relación con el catalán. Jorge Javier y sus colaboradores recordaron que El Yoyas fue expulsado disciplinariamente de GH y que, después de su paso por Guadalix, se quedó trabajando en varios formatos de Mediaset.

Fue entonces cuando Marta López quiso compartir la infernal experiencia que vivió junto a Carlos Navarro. "Esto no es nuevo. Yo estuve con él en Gran hermano y lo he sufrido bastante", empezó valorando la madrileña, antes de denunciar que una vez estuvo a punto de agredirla.



"Un día en Crónicas marcianas, si no llega a ser por uno de seguridad no sé lo que me hace. A Silvia Fominaya lo mismo. A Antonio David le llegó a dar en Crónicas. Loles León acabó un día llorando porque le montó una tremenda, a no sé quién le llegó a tirar un libro. Era continuo, un sinvivir con este señor", se quejó la colaboradora.

"Cada vez que tenía que estar en un plató con él, te juro que estaba sufriendo. La cogió conmigo y era un acoso horroroso todo el día. No solo le ha pasado a Fayna. Todos le decíamos a ella cómo nos trataba, le echaron de Gran hermano por eso, pero la pobre habrá tenido que estar callada. Yo coincidí más tarde en los debates de Gran Hermano o en De buena ley, no nos dirigíamos la palabra y Fayna no le acompañaba", concluyó Marta, que acabó reprochando a Lydia Lozano, Matamoros y Jorge Javier que hablaran de su lado bueno.