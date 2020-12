Quim Domènech defiende su exclusiva sobre Messi en 'El chiringuito': "Muchos dirán que me lo invento" Ecoteuve.es 12:14 - 15/12/2020 0 Comentarios

Informa de la reunión que habría tenido su padre en el consulado de Qatar

Jorge Messi corrió a desmentir la información en redes: "Falso, otro invento más"

El culebrón Messi se reabre. Después del tremendo susto que se llevaron los aficionados del Barça en verano con el famoso burofax del argentino comunicando su intención de abandonar el club, El chiringuito de Pedrerol volvió a poner todo patas arriba con la exclusiva que dio Quim Domènech en la madrugada de este lunes.

Según el periodista de la tertulia de Mega, el futuro del mejor futbolista de la historia del Barça podría estar en París, en el PSG de su amigo Neymar. Quim contó que Jorge Messi, el padre del futbolista, "tuvo una reunión en el consulado de Qatar de Barcelona la semana pasada".

"La conexión de los Messi con Qatar y el PSG es cada vez más fuerte", añadió. Además, el programa confirmó "al cien por cien que llegó la semana pasada con el avión privado de Messi". Hay que recordar, por cierto, que el PSG, presidido por el jeque Nasser Al-Khelaïfi, pertenece al estado de Qatar.

La noticia sobre Leo, que podría negociar desde el 1 de enero con cualquier club al terminar contrato en verano de 2021, cayó como un jarro de agua fría en la bancada culé. "Estoy en shock", afirmó Jota Jordi. "A lo mejor nos tenemos que empezar a hacernos a la idea de un Barça sin Messi. Es duro". De hecho, hablaron de la posible salida de Messi este mismo invierno.

La exclusiva de 'El chiringuito' sobre Messi que provocó la reacción de su padre

Con la bomba lanzada, el padre y representante de Messi corrió a desmentirlo su exclusiva a través de cuenta personal de Instagram: "Falso. Otro invento más. Llevo desde septiembre en Argentina". Esto se produjo al mismo tiempo que Quim mantenía una conversación de WhatsApp con el propio Jorge, a quien invitó a entrar en El chiringuito. Finalmente, no ocurrió.

"Hemos cerrado la conversación ya. En el momento que me ha dicho 'tienes que decir quién te lo dijo', yo le he dicho que no, ni mucho menos", dijo serio Quim. "Los periodistas no cuentan nunca las fuentes. No vamos a contar quién nos ha dicho quién te vio en la embajada ni quién nos dice que estás con el avión en Barcelona".

Domenèch continuó defendiendo la información que dio en el programa de Pedrerol: "A partir de aquí es su palabra, muchos leerán su versión y obviamente dirán que me lo invento. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Aquí hemos contado la información, la versión del padre de Messi ahí queda y con el tiempo se verá dónde va. Está en su derecho de desmentirlo".