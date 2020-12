Quién es Miguel Cobo, el fichaje de 'La última cena': de 'Top Chef' a su restaurante de éxito en Burgos Ecoteuve.es 12:01 - 15/12/2020 0 Comentarios

El cocinero se une al programa que Telecinco emitirá en Nochebuena y Nochevieja

Después de pasar por Antena 3, presentó un programa culinario en Telemadrid

Miguel Cobo sustituye a Sergi Arola en La última cena, el concurso culinario de Sálvame. El programa vuelve a Telecinco esta Navidad y será la oferta de la cadena para Nochebuena y Nochevieja. María del Monte será una de las concursantes que se meterá en los fogones.

Para algunos, Miguel Cobo es un desconocido. Pero otros le recordarán muy bien de otros programas de televisión en los que ya ha participado. Miguel Cobo fue uno de los concursantes de Top Chef. Estuvo en la primera edición de aquel talent que emitió Antena 3 y quedó en tercera posición. Precisamente, la ganadora fue Begoña Rodrigo, con quien ahora coincidirá en La última cena.

"A mí me abrió un camino. Al principio me confundí, porque pensaba que ese camino se andaba solo. Y no, ese camino se anda trabajando. Y yo trabajé duro y ahora estoy donde estoy", dijo Cobo en una entrevista para ECOTEUVE.ES hace un tiempo.

Después, Miguel Cobo se convirtió en fichaje de Telemadrid, donde presentó el concurso La cuenta, por favor, la adaptación del famoso formato My restaurant rocks.

Miguel Cobo consiguió una estrella Michelin en Burgos

Miguel Cobo estudió restauración en Santander e inició su carrera en restaurantes de renombre de Cantabria y País Vasco. A su vuelta a Burgos, la ciudad donde creció, se hizo cargo de la cocina de El Vallés, restaurante del hotel de su padre, y cambió toda la carta planteando una gastronomía tradicional renovada con influencia marina.

Su inquietud profesional le llevó a participar en el prestigioso Bocuse D'Or, en 2013, donde quedó subcampeón de España. Tras pasar por Top Chef, abrió su propio restaurante, Cobo Vintage, y logró el galardón más preciado, su primera estrella Michelin.

A finales de 2019, Miguel Cobo cerró ese restaurante para abrir uno nuevo en el centro de Burgos: Cobo Estratos (Plaza de la Libertad, 9): Dos restaurantes bajo un mismo espacio: Cobo Tradicion y Cobo Evolucion.