Yibing explica en 'El hormiguero' por qué no tiene la nacionalidad española

La colaboradora desvela lo que se dice en China de la Familia Real y enseña a su padre

Yibing se convirtió durante la cuarentena en uno de los rostros imprescindibles de Pablo Motos en El hormiguero. Como es habitual, la colaboradora china dio este lunes la última hora sobre la pandemia en su país: "Allí no va a haber vacunación masiva porque la situación está bien. No hay dosis para todos, somos ciento y la madre".

Después, Yibing aseguró que se quiere comprar un piso en Madrid. "Me gusta mucho esta ciudad y quiero jubilarme aquí", dijo contando que la zona que más le gusta es la de Conde Duque, ubicado en el centro de la capital.

Yibing desvela en 'El hormiguero' lo que se dice de la Familia Real en China

Sin embargo, la colaboradora sorprendió al explicar por qué no tiene aun la nacionalidad española: "Me gustaría, lo que pasa es que para conseguir eso, hay que jurar la Constitución, que es una cosa muy larga"

"Hay una parte de España que no conozco, que es la Corona. Me gusta mucho la Familia Real, pero no sé cómo funciona de momento", añadió siendo interrumpida por Motos: "Perdona, no jurarías la Constitución porque no te lo crees". "Porque yo soy una persona muy honesta y yo solo juro cosas que conozco al cien por cien", dijo ella.

A continuación, Yibing desveló lo que se habla en China de la Familia Real: "Sale mucho en la prensa. Dicen que los Reyes de España son muy guapos y elegantes, y la Reina, muy humilde porque se pone los vestidos más de una vez". "A mi padre le encanta la Familia Real", remató mostrando una fotografía suya.