La pillada a Mónica López en directo en TVE: "Me he metido en un jardín y no sabía salir"

La presentadora se queja de la chaqueta que llevaba en 'La hora de La 1'

Mónica López se ha metido "en un jardín" del que no sabía como salir este lunes en La hora de la 1. La culpa de todo la ha tenido la chaqueta que llevaba durante el matinal que presenta en la cadena pública, tal y como se ha visto al empezar La hora de la actualidad.

"Por los pelos no vamos de conjunto, me habían puesto ese estampado y al final me han puesto la chaqueta de mi madre", ha dicho en primer lugar a Marta Nebot quejándose en pantalla del estilismo. "Déjate, es preciosa", añadía por su parte Celia Villalobos.

"No conozco a tu madre, pero si puede ponerse eso tu madre... Si yo me pudiera poner eso no empezaría a llorar", ha insistido la expolítica a lo que López ha preguntado: "¿Pero por qué no te las puedes poner?". "¿Por dónde me la meto?", replicaba Villalobos que, bajo su criterio, la chaqueta le parecía "preciosa".

Mónica López, 'cazada' por las cámaras de TVE: "Sácame de este brete"

Ha sido entonces cuando las cámaras de TVE han 'cazado' a Mónica López decir por lo bajo "me parece horrorosa" mientras Villalobos intentaba maquillar el momento: "Igual que me parece preciosa la que lleva Marta".

La presentadora no ha podido más y se ha echado a reír. "¿Cómo decías", ha preguntado Juan del Val. "No, que luego Raúl se enfada. Es igual, que es que yo soy muy de camisetas", ha asegurado López pidiendo al cómico Nacho García que la rescatara del entuerto: "Sácame de este brete, que me he metido en un jardín y no sabía salir".