"¡No te escapas ni con alas!": la tensa advertencia de un alcalde a Risto Mejide por una rencilla del pasado

El polémico mandatario de Navas del Rey se enfrenta al presentador de Cuatro

Risto Mejide vivió este lunes un momento de gran tensión al intentar poner paz entre el alcalde de Navas del Rey (Madrid) y el organizador de una carrera ciclista en el municipio. Según algunos medios, el mandatario reclutó a 60 cazadores armados para que impidieran la celebración de un evento deportivo que finalmente se acabó suspendiendo.

Después de minutos y minutos de discusión, Jaime Peral y Javier Donaire no lograron ponerse de acuerdo, por lo que el presentador de Mediaset invitó a ambos al plató de Todo es mentira para resolver en persona su sonada disputa. Todo ello, después de que Risto recopilara en un reportaje, todas las polémicas en las que se ha visto envuelto el político madrileño.

El vídeo no gustó nada a Peral, alcalde de Navas del Rey, que acusó al publicista y su equipo de mentir. Finalmente, tras la propuesta del catalán de citarse con él y el organizador de la carrera en plató, el dirigente sorprendió a todos lanzando una pullita (y una advertencia) a Risto Mejide por algo que sucedió en el pasado.

La advertencia del alcalde de Navas del Rey a Risto Mejide: "No te me escapas ni con alas"

"Nada de lo que cuentan es así. Puede aparecer lo que quieran, que yo lo puedo desmentir punto por punto. El gran problema que he tenido yo, y que puede que tú lo sepas, porque tú y yo nos conocemos. Tú no me pones cara, pero nos conocemos", empezó soltando Peral en unas palabras que sorprendieron a Risto Mejide.

"¿De qué nos conocemos usted y yo?", le preguntó el presentador después de enzarzarse en un gran cruce de acusaciones. "Me pusiste tibio y estoy esperando a decírtelo en la cara el día que nos veamos. Así que, como me has invitado... ¡no te escapas ni con alas!", le advirtió enfadado el alcalde madrileño, desatando las risas entre los colaboradores de Cuatro.

"Me encanta, vale, perfecto. Recojo el guante, claro que sí", aceptó el presentador con humor, que negó rotundamente que se conocieran. "¿Nos han presentado? ¿Nos conocemos?", siguió dudando Risto antes de que Peral reculara y asegurara que no se conocían "de nada". "Hemos coincidido alguna vez", dijo por lo bajo el entrevistado, sin dar más detalle de lo sucedido.