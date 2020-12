Fayna rompe su silencio en 'Sálvame' tras la condena a su exmarido Carlos 'El Yoyas': "En 'GH' caí en su trampa" Ecoteuve.es 18:00 - 14/12/2020 0 Comentarios

La canaria respira "aliviada" aunque afirma que "es un dolor que siempre tendré"

Fayna Bethencourt ha roto su silencio en televisión después de que la Justicia pida casi seis años de cárcel a su exmarido Carlos El Yoyas por delitos de maltrato, lesiones y amenazas contra ella, sus dos hijos (ambos menores de edad) y su nueva pareja.

"La justicia me ha dado la razón", ha dicho una "aliviada" Fayna a Sálvame en declaraciones a través de una llamada telefónica. "La sentencia no es una alegría completa porque, por desgracia, es el resultado de mucha pena y mucho sufrimiento".

Aunque la canaria se siente "muy afortunada", no olvida lo duro que ha sido el tener que sufrir sus deplorables amenazas y agresiones: "Son muchos sentimientos encontrados, muchos años de aguantar lo que aguanté, y muchos años de estar callada".

"Nunca quise que se hiciese público. Estoy feliz por mis hijos y mi familia. Esto no solo sufre la persona que lo padece, sino la gente que tienes alrededor", ha lamentado. "En el proceso judicial no solamente era yo era la testigo y la víctima, éramos tres personas. Eso pesó mucho. Es un dolor que siempre tendré".

"Me da pena por esa Fayna que cumplió los 23 años en la casa, que tenia todas las ilusiones y la vida por delante y ya está y cayó en la trampa", ha añadido aclarando que sus hijos "es lo único bueno que ha hecho Carlos en su vida".

Fayna, que no quiere tener noticias del entorno de Carlos, siempre ha estado apoyada: "Tengo unos padres que siempre han estado ahí. Siempre he tenido apoyo emocional, económico. Mi pareja es una persona maravillosa, con la que he sabido lo que es de verdad tener una pareja sana, no lo que yo viví".