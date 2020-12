"No creo en la izquierda": Mario Vaquerizo deja claro lo que piensa desde 'TCMS' Ecoteuve.es 14/12/2020 - 13:59 1 Comentario

El concursante lanzó un comentario muy directo aunque para muchos pasó desapercibido

En las últimas horas, la izquierda española ha encontrado en la televisión a un nuevo detractor: Mario Vaquerizo. El marido de Alaska, que ha dejado entrever sus afinidades políticas en más de una ocasión, lanzó este domingo un dardo contra los partidarios de esta ideología durante la última gala de Tu cara me suena emitida en Antena 3.

El concursante del talent de imitaciones tuvo que meterse en la piel de Charo Baeza, uno de los referentes de su vida. Su actuación, interpretando el tema Borriquito, fue bien valorada por el jurado, que lo encumbró hacia los puestos más altos de la clasificación con 35 puntos.

Lea también: Los sorprendentes piropos de Chenoa a Bisbal en su celebrado 'reencuentro' en 'TCMS'

La gala la acabó ganando Cristina Ramos, que dejó en shock a todos interpretando el tema I am what I am, de Shirley Bassey, de forma magistral. No obstante, uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Vaquerizo se sometió a uno de los habituales juegos propuestos por Ángel Llácer.

Mario Vaquerizo: "No creo en la izquierda"

Tras su número musical, el juez le pidió a Vaquerizo que intentara lanzar dardos a una diana con los ojos vendados. En ese momento, el vocalista de las Nancys Rubias lanzó un dardo, esta vez metafórico, contra los partidos de izquierda, como Podemos o el PSOE, que actualmente se encuentran en el Gobierno.

Lea también: La petición de Ángel Llàcer que hace llorar en directo a Chenoa en 'El Hormiguero'

Los jueces indicaron a Mario que debía dar un paso adelante, otro atrás, otro a la derecha y otro a la izquierda. "No a la izquierda no, no creo en la izquierda", soltó entre risas Vaquerizo en unas palabras que para muchos pasaron desapercibidas.