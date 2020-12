Marhuenda, pillado en pleno directo ante Cristina Pardo: "Me he quedado loca" Ecoteuve.es 13:51 - 14/12/2020 0 Comentarios

La presentadora no daba crédito al ver a su colaborador en 'Liarla Pardo'

Cristina Pardo y Francisco Marhuenda llevan años compartiendo plató en La Sexta y siempre han demostrado tener una excelente química. La pareja ha dado momentos curiosos y numerosas anécdotas, primero en Al rojo vivo y, ahora, en Liarla Pardo.

Este domingo se produjo uno de esos instantes llenos de comicidad cuando Cristina Pardo pilló a su colaborador comiendo en plena tertulia de su programa.

"Paco, ¿te estás comiendo un bombón en medio del programa? Prepara las clases, se calza un bombón ¿y ahora qué? Es que estás en una tertulia, vienes a hablar... Me he quedado loca", dijo la presentadora.

"Lo que me hace... yo nunca te lo haría", respondió el director de La Razón. "Ya que estamos, me lo acabo", añadió Marhuenda, que siguió comiendo. "¿Está rico? Di Pamplona", sugirió Pardo. "Pamplona... Te has quedado sin palabras".

