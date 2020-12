Esperanza Aguirre no se corta en TV3: "¿Ha comparado usted a los presos con violadores?" Ecoteuve.es 13:53 - 14/12/2020 2 Comentarios

Duro intercambio de golpes entre la exdirigente y la presentadora por los indultos

"Si un violador dice que volverá a violar, es difícil que le indulten", afirmó Aguirre

Esperanza Aguirre fue Esperanza Aguirre en TV3. La que fuera presidente de la Comunidad de Madrid fue una de las invitadas de FAQs, el programa que presenta Cristina Puig en la televisión pública catalana. La exdirigente 'popular' fue muy dura con el Gobierno de coalición, y en concretó atizó a Iglesias al insinuar que está detrás del polémico chat de militares.

"Qué casualidad que quien ha filtrado lo del chat privado resulta ser alguien que ha hecho el programa de Podemos y que es el íntimo amigo del militar este, al que le ponen siempre pero que nunca sale elegido y no me acuerdo como se llama", aseguró.

Más tensión hubo cuando se tocó el tema del posible indulto a los políticos condenados por el procés. Aguirre no tuvo ningún reparo en comparar en TV3 a los líderes separatistas acusados con "violadores". Esto originó un intercambio de golpes entre Aguirre y la periodista, que transcribimos de forma literal a continuación:

- Cristina Puig: "¿Usted cree que se les debería de indultar?".

- Esperanza Aguirre: "No, no. Yo creo que los delincuentes deben cumplir sus penas y estos señores ni se han arrepentido ni han dicho que no lo repetirían".

- C. P.: "Yo creo que el indulto no requiere de un arrepentimiento".

- E. A.: "No lo sé. Pero me da la impresión de que suele ser un argumento importante para quienes piden el indulto, el decir que no lo van a volver a hacer. Si uno es un violador y dice que va a volver a violar, pues es muy difícil que le indulten, creo yo".

- C. P.: "¿Me ha comparado usted los presos con violadores?".

- E. A.: "Dígame un delito que a usted le parezca bien".

- C. P.: "No, hombre, yo no soy quien tiene que decidir eso".

- E. A.: "Claro, pero es que yo le digo que los delincuentes son delincuentes y mientras el Código Penal esté vigente, si usted delinque y si a usted le hacen un juicio justo y tiene sus derechos garantizados y resulta que le condena el Tribunal Supremo, tendrá usted que cumplir la pena".

