Los duros zascas de Emma García a Carmen Borrego por la guerra de las Campos: "Qué buen rollito, ¿no?" Ecoteuve.es 14/12/2020 - 13:04 0 Comentarios

La presentadora de 'Viva la vida' lanzó varias pullas a la colaboradora

Viva la vida sigue explotando la tensión surgida en la familia Campos después de que Carmen Borrego haya decidido reconciliarse con Jorge Javier Vázquez tras las duras palabras que el presentador de Sálvame lanzó contra ellas. Todo ello, después de los lamentables ataques que María Teresa hizo al catalán durante su última entrevista en el Deluxe.

La semana pasada, Alejandra Rubio se enfrentó a su tía, mostrándose en contra de su acercamiento hacia Jorge Javier, en un momento de lo más tenso que no gustó nada a Borrego. Este fin de semana, Terelu Campos se ha posicionado en favor de su hija, dejando a su hermana sola ante está polémica situación.

Lea también: El nuevo trabajo de Carmen Borrego en televisión: la hija de la Campos ficha por Telemadrid

Y en medio de toda esta encrucijada, Emma García ha decidido echar más leña al fuego, dedicando a Carmen Borrego varios zascas en directo en el plató de Telecinco. La presentadora propuso un juego a la tertuliana para intentar adivinar en qué iba a consistir el debate del día en el programa.

Tensión entre Emma García y Carmen Borrego por la guerra entre las Campos

Nada más comenzar el programa, García le propuso a Carmen Borrego un juego para adivinar en qué iba a consistir el debate del día. La colaboradora aceptó, a pesar de que esperaba que "nada bueno" le depararía la tarde en Mediaset. "Te quiero mucho, Carmen, y lo digo irónicamente, como tú me lo dijiste a mí el otro día", soltó de buenas a primeras Emma.

Lea también: Carmen Borrego pierde los papeles con José Antonio Avilés: "Eres un puto rastrero"

"Bueno no vamos a empezar peleándonos, para nada", contestaba enseguida Borrego, muda ante la pullita de la presentadora. Más tarde, hablando de la Navidad, García defendió que estas fiestas sirven para "solucionar amistosamente todas las polémicas, a menos que te llames Carmen Borrego y que intentes solucionar algo y se vuelva a montar", volvió a la carga la vasca.

"Que buen rollito ¿no?", respondió sorprendida Borrego, que no dudó en responder a Terelu. "En algún momento ellas me han dicho algo a mí, puede que porque tengo menos experiencia o porque soy más directa", declaró, confesando estar molesta por el hecho de que su hermana haya desvelado un mensaje suyo sobre Diego Arrabal. "Yo le mandé un mensaje privado a mi hermana, y ella va y lo hace público. Yo jamás lo habría hecho público. Aunque creo que no lo hizo para hacerme daño", dejó claro la tertuliana.