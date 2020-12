El día que Pedro Cavadas avisó en 'El Hormiguero' de los efectos de la vacuna del coronavirus Ecoteuve.es 12:05 - 14/12/2020 0 Comentarios

El cirujano advirtió de las encefalitis que podrían provocar las "vacunas rápidas"

"Habrá qué definir quién se va a comer las 15 o 20 primeras encefalitis"

Reino Unido pide a alérgicos graves que no se vacunen tras efectos adversos en dos personas

Pedro Cavadas se ha convertido en tendencia en redes sociales este lunes después de que muchos usuarios rescataran lo que dijo en su visita a El hormiguero en octubre sobre las vacunas del coronavirus. Por entonces, aun se desconocía los niveles de efectividad de las vacunas de Pfizer y BioNTech, Moderna, Oxford y Astrazeneca o Sputnik.

El reputado cirujano fue el primer en decir que había que asumir riesgos de una vacuna rápida. "No se puede tener una vacuna rápida, segura y testada. Si queremos algo más rápido sufriremos las consecuencias. Una vacuna testada, con una fase 3 como Dios manda. Eso supone años, no meses", advirtió ante Pablo Motos. "No me creo una vacuna del coronavirus antes de dos años".

Lea también: "No lo conozco, ni ganas": Pedro Cavadas atiza a Fernando Simón y la gestión del Gobierno

Cavadas explicó que una de las posibles consecuencias serían las encefalitis. "Habrá qué definir quién se va a comer las 15 o 20 primeras", dijo explicando que se trata de la "inflamación inmunológica del cerebro" y que "es una de las reaccionas más comunes en los ensayos clínicos de las vacunas".

Youtube Video

Cavadas fue el primero en decir que había que asumir riesgos de una vacuna rápida

Sus declaraciones provocaron controversia. Aunque hasta la fecha se han conocido pocos efectos secundarios, sí es cierto que Reino Unido ha pedido a pacientes con historial alérgico severo que no se vacunen tras la reacción adversa de dos personas.

Pedro Cavadas fue uno de los primeros en alertar, en enero, de la importancia del coronavirus, aunque fue tachado de alarmista. "No hacía falta ser muy listo para darse cuenta. Era evidente", explicó, recordando que un país como China, con una información tan controlada, estaba dando en esos momentos datos que eran preocupantes.

Lea también: Salvador Illa se moja con Jesús Calleja al vaticinar cómo será el verano de 2021 tras la llegada de la vacuna

La semana pasada, Pablo Motos hizo un alegato en favor de la vacuna explicando al detalle cómo es el proceso que se sigue para saber si es segura o no. "Es segura, me lo ha dicho mi experto y yo le creo", dijo. España iniciará la vacunación de forma inminente, en los primeros días de enero de 2021.