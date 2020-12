Los sorprendentes piropos de Chenoa a Bisbal en su celebrado 'reencuentro' en 'TCMS' Ecoteuve.es 14/12/2020 - 11:29 0 Comentarios

La jueza del talent de Antena 3 se vio las caras con el que fuera su novio en 'OT1'

Gran momentazo el que se vivió este domingo en la décimo cuarta gala de Tu cara me suena 8. El talent de imitaciones de Antena 3 propició un sorprendente 'reencuentro' entre Chenoa y David Bisbal, veinte años después de protagonizar una de las historias de amor más recordadas de Operación Triunfo.

Chenoa se vio las caras con su expareja a través de Jorge González, concursante que tuvo que meterse en la piel del almeriense con uno de sus temas más exitosos: Lloraré las penas. El cantante apareció en el plató con los famosos rizos rubios del triunfito y un vestuario calcado al que llevaba el andaluz a comienzos de los 2.000.

Lea también: El debut de Anna Simon en televisión: de la bronca de una fan de Bisbal a su 'problema' con una cabra

Tras la actuación, en la que Jorge consiguió reproducir la gran energía que desprendía David Bisbal sobre el escenario, todas las miradas apuntaron al jurado, donde se encontraba una expectante Chenoa. Sin embargo, la primera en hablar fue Lolita: "Te he visto bien a nivel de fuerza y energía. En ese momento, Bisbal era un toro y salía a comerse el mundo y tu has salido exactamente igual. A Bisbal se le puede tachar de cualquier cosa...", comenzó diciendo la cantante mientras Chenoa sonreía y se escapaban algunas risas entre el público.

Chenoa se deshace en elogios hacia David Bisbal: "No tiene competidor"

"Fuera de cachondeo, es un artistazo y yo lo dije sin saber ni cómo se llamaba. Porque yo nunca he sido muy fan de Operación Triunfo", confesó Lolita en el programa de Gestmusic, la misma productora encargada de OT. "No me equivoqué, es un artista de los pies a la cabeza y es muy difícil lo que has hecho. Has estado muy bien", opinó la hija de Lola Flores.

Lea también: La petición de Ángel Llàcer que hace llorar en directo a Chenoa en 'El Hormiguero'

Finalmente, llegó la valoración de Chenoa, que sorprendió a todos deshaciéndose en elogios hacia el que fuera su novio. "A mí me gustó mucho la actitud. Tampoco es fácil hacer lo que hace él, lo ha demostrado durante muchísimos años y, fuera de cachondeo, hay que decir que lo que parece fácil no lo es y Bisbal no tiene competidor. Es así", concluyó la artista antes de que Llácer se pusiera en pie, animando al público a aplaudir. "Cantando, ¿eh? Cantando...", matizó con segundas Manel Fuentes.