La reacción de Illa ante la pregunta clave de Gonzo: ¿Por qué dijo el Gobierno que la mascarilla no era necesaria?

El ministro de Sanidad responde en la última entrega de 'Salvados' en La Sexta

"En febrero y marzo pensábamos que no eran necesarias", asegura ante el presentador

¿Pedirá perdón el Gobierno a los sanitarios que no tenían EPIS?, quiso saber el periodista

Gonzo entrevistó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el último capítulo del año de Salvados. El presentador le preguntó por una de las cuestiones más polémicas de su gestión ante la pandemia del coronavirus: el uso de las mascarillas.

El Gobierno, a través de Ferando Simón, dijo inicialmente que "no era necesario que la población las utilizase". Más tarde, se recomendó su uso e, incluso, se hizo obligatorio. Simón también llegó a afirmar que "en una situación de escasez de mascarillas, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar".

"¿No hubiera sido mejor decirnos que las mascarillas eran necesarias pero como no las tenemos, hagan ustedes lo que puedan hasta que lleguen?". "En febrero y marzo pensábamos que no eran necesarias. Nosotros y los otros organismos", se excusó Salvador Illa. "Nadie las recomendaba; había países asiáticos que las tenían incorporadas a su cultura, pero Europa no".

Illa y las mascarillas: "No había evidencia científica que recomendase su uso"

En ese punto, Gonzo le recordó que las declaraciones de Simón hacían pensar que "reconocían que sí eran necesarias pero no las recomendaron porque no había". "Fernando siempre ha defendido que las medidas que decretemos tienen que poderse cumplir. Cuando empezamos a recomendar su uso activamos unos mecanismos para que el mercado se pudiera nutrir. Pero en principio no había evidencia científica que recomendase su uso".

En otro momento de la charla, Gonzo preguntó a Illa por el cambio de estrategia del Gobierno en la segunda semana de marzo. "Empezamos a ver que en dos comunidades autónomas hay transmisión comunitaria", dijo Illa, en una semana que acabó con el cierre de todo el país. "El presidente me llama el viernes, me preguntó por el estado de alarma y yo le dije que creía que había que hacerlo".

¿Pedirá perdón el Gobierno a los sanitarios que no tenían EPIS?

Gonzo también puso sobre la mesa otro tema polémico: la escasez de equipos para que los sanitarios pudieran trabajar. "¿Qué cree que debería decirle el Gobierno a profesionales como los de Ceuta que tuvieron que trabajar con bolsas de basura en vez de con EPI durante algunas semanas?", dijo el presentador al ministro.

"Yo pido perdón cuando me he equivocado, ahí no nos equivocamos, hicimos todo lo que pudimos. ¿O es que había EPI guardados en un almacén? ¿O es que había EPI en Francia y no en España?. ¿Nos ha pasado esta segunda ola? No, porque hicimos una reserva estratégica. Por tanto, con sinceridad, sé lo que supuso todo esto, pero lo hicimos lo que podíamos y debíamos hacer en todo momento" , respondió Salvador Illa