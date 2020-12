Ferreras estalla contra Ayuso por su defensa al rey Juan Carlos: "La corona no te hace desigual" Ecoteuve.es 10/12/2020 - 19:08 0 Comentarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "no somos iguales ante la Ley"

Antonio García Ferreras ha explotado este jueves en La Sexta después de que Isabel Díaz Ayuso defendiera al rey emérito Juan Carlos I en la Asamblea de Madrid, después de que el monarca regularizara 678.000 euros a Hacienda por las tarjetas opacas.

La popular se dirigió con estas palabras a un miembro de Más Madrid. "La Ley es para todos la misma, pero no todos somo iguales ante la Ley", ha dicho. "Aquí todos los ciudadanos regularizan su situación cuando consideran. El rey no es como usted, ni muchísimo menos. No es un ciudadano más, no es como ustedes".

"Sí, sí lo es. Y si es distinto es porque tiene que ser todavía más ejemplar que el resto", ha soltado Ferreras recordando el artículo 14 de la Constitución de 1978, el cual dice que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Ferreras responde a Ayuso en La Sexta tras decir que "no somos iguales ante la Ley"

"Es decir, la corona no te hace especialmente desigual y si te hace desigual es para ser todavía más ejemplar. A ver si se lo aprenden algunos en la derecha", ha remarcado el presentador de La Sexta.

Ferreras, por último, ha reconocido sus méritos en la etapa de la Transición: "Pero eso no le permite trincar la pasta. O no debería permitírselo, porque el riesgo es para la Corona y para el actual heredero".