Belén Esteban saca las garras por el rey Juan Carlos: "Por lo menos ha pagado algo, hay políticos que no lo han hecho"

La colaboradora defiende al emérito en 'Sálvame': "El rey Felipe VI me encanta"

"Tengo mis ideas y no, no voy a hablar del rey ni de política". Aunque Belén Esteban había advertido que no iba a opinar de la regularización fiscal de Juan Carlos I por el uso de tarjetas opacas, lo cierto es que la colaboradora de Sálvame se ha mojado hasta el fondo.

La Princesa del Pueblo se ha encendido desde el principio, cuando Paz Padilla ha dado paso al vídeo que explicaba la polémica. "Por lo menos ha pagado algo. Yo conozco a políticos que no han pagado todavía. ¡Claro! Así que a ver si pagan también, igual que ha pagado el Rey", ha saltado.

"¡No te jode! Es que ya llega un momento con el Rey...", se ha llegado a escuchar a la Esteban muy enfadada mientras Kiko Hernández la regañaba: "Oye...". La cosa no ha quedado aquí, después de Paz y David Valldeperas le siguieran 'buscando'.

Belén Esteban: "El rey Felipe, que me encanta, se va a comer un marrón que no le corresponde"

"Yo he sido clara y lo he dicho. A mí el rey me ha gustado muchísimo", ha opinado. "Yo entiendo que todo lo que está saliendo, lo de Corinna como lo del dinero, es feísimo. Yo no tengo que defender al rey, pero tengo mis ideas y el rey Felipe me encanta y creo que se va a comer un marrón que no le corresponde porque no es el rey Juan Carlos".

"Me parece estupendo que el rey devuelva dinero, algo que no han hecho muchos políticos. El rey claro que habrá hecho algo mal, yo no voy en su defensa, pero nunca diré nada hasta que no haya una sentencia", ha rematado comparando este caso con su batalla judicial con Toño Sanchís.

