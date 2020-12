Steisy pide que La Veneno sea Historia de España: "Franco está en los libros y no enseñó una mierda" Ecoteuve.es 14:30 - 10/12/2020 0 Comentarios

El alegato de la extronista de 'MYHYV' sobre Cristina Ortiz se hace viral

Steisy, una de las tronistas más populares que ha tenido Mujeres y Hombres y Viceversa, ha sacado pecho por La Veneno después de recibir en sus redes sociales algunas críticas negativas sobre la figura de Cristina Ortiz.

La que fuera concursante de Supervivientes reclama que se incluya a La Veneno en los libros de Historia de España, al igual que ocurre con el dictador Francisco Franco. Lo hizo a través de un Storie de Instagram, que se ha hecho viral.

"Toda la gente que dice que La Veneno no es historia de España y que no es cultura porque no enseñó nada...", dice muy vehemente. "Franco tampoco enseñó una mierda, nada más que a matar a gente y a matar a nuestros abuelos y mira, está en los libros de Historia, no me jodas".

La reivindicación de Steisy por La Veneno: pide que salga en los libros de Historia

Steisy sonó con fuerza para participar en La casa fuerte junto a su novio Pablo. Sin embargo, su fichaje no fructificó. Hace unos meses, la granadina reapareció en Sálvame contando que le habían diagnosticado "depresión explosiva intermitente".

"Soy como un tirachinas, pasan muchas cosas en la vida y el cerebro es muy listo, te acostumbras a estar siempre fuerte y de repente, cuando mejor estoy, reviento", dijo por entonces Steisy. Su cambio físico por la ansiedad a raíz de la medicación también fue muy comentando.

