Broncano, sobre Eva González: "No he estado con ella en la vida. Ni quiero"

El presentador desconcierta con un comentario durante la entrevista a Antonio Orozco

Antonio Orozco acudió este miércoles a La Resistencia para presentar su nuevo trabajo discográfico, Aviónica. El coach de La Voz quiso mostrar a David Broncano el videoclip que ahora promociona, donde aparece Eva González, la presentadora del talent musical de Antena 3.

"Sale una colega que seguramente también es amiga tuya, Eva González", dijo Orozco. "¿Eva González? La presentadora de La Voz?", preguntó David Broncano. "No la conozco, no he estado con ella con ella en la vida, ni quiero", dijo el showman, con su particular humor que deja las cosas en ese camino desconcertante entre la realidad y la broma.

"¿Te imaginas que, de pronto, la odio?", prosiguió Broncano. "Que no me la cruce. No la conozco de nada, cero veces, cero segundos hemos coincidido en el mismo espacio esa señora y yo de la que no quiero hablar", añadió el presentador.

Antonio Orozco quiso agradecer el apoyo de Eva González y su colaboración en el disco. "Es buena muchacha me ha dicho", apuntó en ese momento Broncano.

