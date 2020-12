La pregunta de Motos a Inma Cuesta sobre su escena de sexo en 'El desorden que dejas': "Fue muy delicado" Ecoteuve.es 10/12/2020 - 13:24 0 Comentarios

La actriz de la nueva serie de Netflix cuenta su anécdota con Tamar Novas en pleno rodaje

Inma Cuesta acudió como invitada a El hormiguero este miércoles. La actriz promocionó El desorden que dejas, la serie del creador de Élite que lanzará Netflix este viernes 11 y que ECOTEUVE.ES ya ha visto. Pablo Motos aseguró que estaba "muy enganchado" a la ficción.

Tras preguntarla sobre cómo trabajó el acento gallego de Raquel, su personaje, el presentador quiso saber más sobre la escena de sexo que tiene con Tamar Novas, su marido en la serie, en uno de los primeros capítulos de El desorden que dejas.

"Oye, y en el rodaje también ha habido, me han contado un momento porque tienes una escena de desnudo y ahí hubo anécdota", dijo Motos con tacto a lo que Inma asintió y afirmó: "Yo no he tenido muchas escenas íntimas así, de ese nivel".

Inma Cuesta y el sexo en 'El desorden que dejas': su anécdota con Tamar Novas

"Estábamos los dos con el cachondeo diciendo que después de esto ya podríamos comer arroz con las familias", continuó la actriz explicando que "para ese tipo de escenas te pones cierto tipo de protecciones para que el roce siempre sea respetuoso".

"A mí aquello enseguida se me calló", dijo entre risas aclarando que el "pobre" de Tamar fue "muy delicado para colocarlo todo en su sitio y que yo estuviera cómoda. Luego nos reímos muchísimo".

Otro momentazo que dejó Inma Cuesta en El hormiguero fue cuando reveló que roba perros. "Sí, es verdad. No es que sustraiga perros, intento salvarlos y hay ocasiones en las que me equivoco y los robo", dijo revelando, además, que Michelle Jenner también hace lo mismo.