El momento más tenso y comentado de la entrevista de Piqueras a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez visitó este miércoles el plató de Informativos Telecinco. Pedro Piqueras entrevistó al presidente del Gobierno en un momento clave con los presupuestos aprobados y con el inicio de la vacunación contra el coronavirus a la vuelta de la esquina.

Sobre este aspecto, y al margen de la situación relacionada con la enfermedad, el periodista preguntó a Sánchez por la pobreza que está dejando una crisis económica de gran magnitud: paro, colas del hambre... El presentador le preguntó si temía "un estallido social si llegase a agravarse".

"Hay que empatizar con toda la ciudadanía que lo está pasando mal, por eso en muchas ocasiones me llama tanto la atención el debate público", dijo Sánchez, que hizo referencia a las críticas que recibe de la derecha. "Estamos hablando de supuestas dictaduras soviéticobolivarianas", comentó. "Gobierno socialcomunista", corrigió Piqueras.

"Llevo gobernando casi 1000 días y España no se ha roto. No hay una dictadura, no han venido los bolcheviques y por supuesto tampoco va a haber una dictadura franquista como están apelando algunos", enfatizó Sánchez en un tono bastante indignado. "Tenemos que centrarnos en los temas reales: desempleo, desigualdad...", insistió Sánchez, que aprovechó para reivindicar los nuevos Presupuestos porque, a su juicio, "dan respuesta" a esos problemas.

Más adelante -el siguiente vídeo está cortado y montado- Sánchez insistió en su crítica a la oposición que no ha apoyado las nuevas cuentas. "Da la sensación de que si gobierna el PP el Gobierno es legítimo y, si no, lo que viene es una supuesta conspiración judeomasónica de un régimen totalitario bolivariano y soviético. Son suposiciones lunáticos que no tienen nada que ver con la realidad que viven los ciudadanos".