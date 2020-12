Celia Villalobos se moja con la vacuna contra el coronavirus: ¿debe ser obligatoria? Ecoteuve.es 9/12/2020 - 19:56 0 Comentarios

La pandemia de coronavirus parece estar llegando a su final con la llegada de las primeras vacunas. Celia Villalobos se ha mostrado tajante en Telemadrid a la hora de decidir si la vacuna debe ser obligatoria o no.

"El Covid es el virus más terrible que ha aparecido desde el siglo XVIII. Tenemos la obligación de protegernos a nosotros y a los demás", ha dicho la exdiputada del Partido Popular para mojarse: "Yo soy partidaria de la vacuna obligatoria contra el Covid".

Villalobos, además, estaba debatiendo con Chema Crespo si resultaría discriminatorio la creación de una cartilla Covid para poder viajar: "Si viene un alemán, un noruego, un americano o un asiático, me da lo mismo, que no me traiga el virus".

"Si la OMS, en la que yo creo poquito, te dice que seamos capaces con el certificado de que estamos vacunados y no tenemos el Covid, a mí me parece esencial, sino no acabamos", ha dicho la que ha sido concursante de MasterChef Celebrity en Está pasando, el programa de Inés Ballester.

