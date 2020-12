El feo gesto de Marta López a Kiko Hernández que no pillaron las cámaras de 'Sálvame': los amigos, en guerra ¿por un montaje? Ecoteuve.es 9/12/2020 - 19:05 0 Comentarios

El tertuliano de Telecinco dudó de un posible montaje suyo con Efrén

La larga amistad de Marta López y Kiko Hernández corre peligro después de que la tertuliana se haya sentido atacada por su compañero al hablar de su ruptura con Efrén Reyero. El pasado domingo, el extronista soltó la bomba y la colaboradora de Sálvame salió a decir que se enteró por televisión del final definitivo de su relación.

"A mí me sigue gustando mucho Efrén y el otro día estuve a punto de no poder salir ni en Ya es Mediodía de la llorera que me entró", confesaba la madrileña este martes. "Me ha dolido mucho su comportamiento y cómo fue su entrada en el programa. Nosotros habíamos discutido, pero yo pensaba que lo nuestro tenía arreglo", insistió Marta.

Lea también: "Cuando te dé un pollazo, no te quejes": la "barbaridad" de Jorge Javier que dejó a Tom Brusse sin palabras

Kiko Hernández, siguiendo la reacción del resto de colaboradores, quiso ser sincero y dio su opinión sobre todo lo ocurrido. Todo ello, con unas palabras que no dejaban en buen lugar a la exconcursante de GH. "Si no fuera tu amigo, pensaría que Efrén y tú tenéis un montaje", soltó el colaborador, dejando boquiabierta a su amiga.

Marta López deja de hablar a Kiko Hernández tras acusarla de hacer un montaje con Efrén

"Yo ni te entiendo, ni te compro", aseguró con dureza Kiko. "Yo estoy perdido y no sé si esto es un montaje y está preparado", insistió. "¿Crees que es un montaje? Tú que me conoces desde hace 20 años, ¿de verdad lo crees?", le respondió enfadada la tertuliana. "Me parece todo una película de terror. Esta Marta me ha defraudado", confesó él.

Lea también: Antonio Pavón llama "golfa" a Marta Peñate y provoca un ataque de ansiedad en Tom Brusse

Y aunque ayer Marta López aseguró que "no le parece duro" que Kiko Hernández dijera que "no la compra", el presentador desveló este miércoles la reacción que tuvo la tertuliana con él fuera de cámaras, al finalizar el programa. "Anoche no me hablaba, estábamos en el parking y no me hablaba", confesó el colaborador de Mediaset, dejando sorprendidos al resto de sus compañeros.