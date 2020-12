Rafael Amargo 'dispara' de nuevo contra María Patiño: "No tiene ninguna credibilidad, ni carisma para presentar" Ecoteuve.es 9/12/2020 - 17:53 0 Comentarios

El bailarín vuelve a 'atizar' a la presentadora de Telecinco tras su detención

Mediaset ha encontrado en Rafael Amargo un nuevo personaje al que dedicarle horas y horas de contenido en todos los programas de su parrilla televisiva. La semana pasada, el bailarín fue detenido por la policía por un presunto delito de tráfico de drogas y organización criminal y protagonizó una gran polémica al dejar plantado al Deluxe, según contó Jorge Javier, tras haber pactado una entrevista.

Y después de que este lunes se plantara ante la prensa para hablar de toda la polémica, y soltar un gran zasca contra María Patiño, Rafael Amargo ha vuelto a cargar contra la presentadora de Socialité con una inquina que ha sorprendido a los compañeros de la periodista. ¿Qué le pasa al bailarín con la colaboradora de Sálvame? "Te ama, ¿eh? Te quiere mucho", bromeó Chelo García Cortés antes de que Kiko Hernández diera paso a unas imágenes del bailarín disparando contra ella.

"A mí me gusta que este tipo de gente se dirija hacia mí de esa manera, eso es que estoy haciendo bien mi trabajo", avanzó Patiño, que permaneció atenta al vídeo que le tenía preparado el programa. "¿Qué le diría a María Patiño, 'la de la vena'?", le preguntó en la calle una reportera. "Nada, dedicarle un segundo es darle un protagonismo que es el que ella quiere", empezó diciendo el andaluz.

El nuevo ataque de Rafael Amargo contra María Patiño: "Tú tienes más carisma para presentar que ella"

"Yo prepotente no soy. Yo tengo mi derecho de honor y me lo guardo. Yo a ti mira cómo te estoy hablando. Yo a ella no lo hablo, porque es una señora que en lugar de informar, deforma. Es una señora que no tienen ninguna credibilidad ninguna. De lo que yo la conozco, ya lo diré cuando tenga que decirlo. No voy a dedicarle un minuto de mi tiempo. Esto que estoy haciendo es para que no me preguntéis más por ella. Tú tienes más carisma para estar presentando un programa que ella, pero está todo hecho de una manera. Así que a 'hating vena', que se prepare", sentenció en un nuevo ataque a la presentadora.

"Yo me niego a pagar ningún impuesto por hacer mi trabajo. Me niego. Así lo digo. Yo no soy la policía, ni he investigado a este señor, ni le he imputado dos delitos. No he sido yo. Si me dedicase a ser policía y juez, sabría cual es mi veredicto, pero como no lo soy...", contestó desde el plató Patiño, que ha recordado que en todas las polémicas en las que se ha visto envuelto ella nada ha tenido que ver.