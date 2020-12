Pavo Real, el personaje de 'Mask Singer' que divide a la audiencia: ¿Pastora Soler o Ruth Lorenzo? Ecoteuve.es 17:23 - 9/12/2020 0 Comentarios

La máscara (y su voz) es firme candidata a ganar la primera edición del programa

Pavo Real es una de las máscaras favoritas para llevarse la victoria final en Mask Singer. Su potentísima voz dejó 'petrificados' a los investigadores en las tres galas en las que ha participado. La semana pasada interpretó What About Us de P!nk.

El personaje ha dividido por completo a todos. Mientras que los Javis, Malú y José Mota dijeron nombres como Gemma Mengual, Mónica Naranjo o Paloma San Basilio, la cosa parece estar entre dos: Ruth Lorenzo y Pastora Soler. Precisamente fue Vanesa Martín, que acudía en calidad de invitada, la que reconoció a su amiga el miércoles pasado.

Las pistas de Pavo Real en 'Mask Singer': ¿es Pastora Soler?

Si intentamos dar luz a todas las pistas, los caminos parecen llegar hasta Pastora Soler. Lo explicamos. La artista encaja en el perfil de "estrella internacional" al haber representado a España en el Festival de Eurovisión. De ahí a que en uno de los vídeos saliera la bandera de España.

"Soy estilo y movimiento y las formas de desplegar mis encantos son miles. Os diré una: gracias a él he tenido mis dos mayores alegrías", dice Pavo Real. ¿Hará referencia a las dos hijas de Pastora Soler con el coreógrafo Francis Viñolo?

Por último, Pavo Real cuenta que "durante un tiempo tuve que atravesar una fuerte tempestad, pero gracias a la fuerza de mis plumas vuelvo a brillar allá por donde paso". Hay que recordar que Pastora Soler sufrió un episodio de pánico escénico por el que estuvo un tiempo parada.