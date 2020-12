Un satisfyer arruina la cita entre dos solteros de 'First Dates': "Que se case con él" Ecoteuve.es 9/12/2020 - 17:01 0 Comentarios

La chica rechazó a su acompañante por tener un hijo: "No estamos en el mismo momento"

Carlos Sobera reabrió este martes las puertas del restaurante del amor de First Dates para recibir a nuevas parejas dispuestas a encontrar a su media naranja en el dating show de Cuatro. Y de entre todas las citas celebradas, una de las más comentadas fue la que protagonizaron Ángel y Celeste.

La joven provocó las carcajadas de los espectadores nada más plantarse ante las cámaras de Mediaset. "Me llamo Celeste Muelas y mi colmo es que ¡voy a ser dentista!", aseguró entre risas la comensal, que demostró que era una mujer muy divertida y bastante inquieta.

Celeste explicó a Carlos Sobera que tras varias malas experiencias, quería darle una segunda oportunidad al amor. Sin embargo, dejó claro que no lo veía tan fácil, ya que últimamente había encontrado un aliado que le había hecho olvidarse de los hombres.

El consejo de Ángel a Celeste en First Dates: "Que se case con el satisfyer"

"Teniendo dos gatos y un satisfyer no hace falta un tío, es por la curiosidad de saber lo que es. A ver qué tal se lleva con los gatos y el satisfyer, que no todo el mundo está dispuesto", se explicó antes de encontrarse en el dating show de Cuatro con un chico llamado Ángel, un soltero con hijo que probó suerte en el restaurante de Sobera. Los dos demostraron una gran complicidad y la cena iba viento en popa hasta que el juguete de Celeste salió a escena.

"Para mí el sexo es una parte importante de la relación. Por eso igual quiero una pareja, por decir: Tengo el polvo asegurado en casa", soltó la joven, sorprendiendo a su acompañante. "Un satisfyer humano", bromeó él. "El satisfyer está muy bien y se puede combinar. Yo no pienso relegar el satisfyer y duermo con él por si me apetece usarlo en cualquier momento", dijo en un comentario que no pareció convencer a Ángel.

"Seguramente se case con el satisfyer cuando compruebe que tiene menos polvos con pareja que sin ella. Además, que está encantada con su satisfyer", insistió el hombre, en un comentario que avanzó su decisión final de no tener una segunda cita con ella. "Como pareja no tendría una segunda cita, por el tema del niño. No estamos en el mismo momento", dijo Ángel después de que Celeste dejara claro que de entrada no quería algo tan serio. "Yo nunca he tenido una relación seria, pero así de primeras, una relación estable, con un niño y eso... Creo que tendría que pensármelo", declaró la joven.