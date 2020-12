Dura crítica a Jesús Cintora desde dentro de TVE: un histórico periodista, contra su programa Ecoteuve.es 9/12/2020 - 16:46 0 Comentarios

El excorresponsal Miguel Ángel Idígoras lanza un contundente mensaje

Las cosas claras está en el punto de mira de los trabajadores de TVE. Los sindicatos protestaron por la elección de una productora externa para poner en marcha el programa de Jesús Cintora y amenazaron con llevarlo a los tribunales.

Rosa María Mateo, la administradora única temporal -lleva más de dos años- de la cadena pública, defendió la externalización del programa. Para ello dijo que no era un programa informativo -la ley prohíbe dar estos espacios a terceros- sino que es "un magacín de actualidad informativa".

Las cosas claras viene a ser un programa como Al rojo vivo donde se debate de cuestiones de actualidad política, se da información, últimas horas... "Queremos ser servicio público", presumió Jesús Cintora, su presentador.

La crítica de Miguel Ángel Idígoras contra el programa de Cintora

Hay caras conocidas de TVE que no se han cortado a la hora de criticar la puesta en marcha de Las cosas claras y sus contenidos. Miguel Ángel Idígoras, histórico corresponsal en Londres hasta el pasad o mes de agosto, ha sido uno de los más beligerantes. El último dardo lo lazó el lunes, cuando comprobó que ese día (festivo en varias comunidades) la cadena había suprimido las desconexiones territoriales que La 1 emite por las mañanas y que se 'comen' 20 minutos de Las cosas claras.

"Hoy no hay Informativos Territoriales en TVE. Por lo visto el servicio público es que el programa de Cintora se emita sin interrupción para hablar del rey emérito, de Vox y neonazis", dijo Idígoras, poniendo en tela de juicio no solo al programa en sí, sino sus contenidos. Hace unos días, por ejemplo, muchos espectadores criticaron que Cintora dedicarse la parte principal de los contenidos a hablar de los franquistas que homenajeaban al dictador el 20N, un asunto que este año no fue trascendental y no se trató en prácticamente ningún otro espacio.