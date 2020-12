Raquel Meroño: "¿Un remake de 'Al salir de clase'? Me encantaría ser ahora la profesora chunga" David Saiz 15:57 - 9/12/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la flamante ganadora de 'Masterchef Celebrity'

La actriz quiere volver a televisión con una serie tras varios años alejada de las cámaras

"Masterchef me ha empoderado, me ha quitado miedos y me ha hecho soñar", reconoce

Hay una generación que creció viendo a Raquel Meroño en Al salir de clase. La actriz estuvo en más de 500 capítulos de aquella mítica serie juvenil que arrasó en Telecinco. Después vinieron Esencia de poder, Con dos tacones, galas, concursos y programas de variedades de aquella explosiva televisión de finales de los noventa y comienzos de los 2000.

Meroño aflojó el ritmo y desapareció coincidiendo con su maternidad. "Da vértigo que tu estabilidad dependa de las oportunidades que te dan otros", explica a ECOTEUVE.ES. Dejó los platós y se dedicó a su familia y otros negocios como empresaria.



Pero la televisión le tenía reservado un regreso potente como ganadora de Masterchef Celebrity. Tres millones de espectadores vieron este martes cómo ganaba a Florentino Fernández en la final que emitió La 1. Llegó al concurso con perfil bajo, con mucha experiencia con el microondas pero muy poca con los fogones. "Fui sincera, no tenía ni idea, pero trabajé a muerte con una coach porque me quería ganar el respeto de mis compañeros", dice Raquel Meroño, que nunca fue favorita.

El concurso le ha "quitado miedos" y le ha hecho "soñar" y confiar en mí". Ahora, comienza una nueva etapa en televisión que está dispuesta a provechar. "Quiero volver con una serie", asegura. ¿Un remake de Al salir de clase? "Me encantaría", ríe. "Y ser ahora la profesora chunga".

Ganadora de 'Masterchef Celebrity' por sorpresa. ¿Cómo se guarda el secreto durante tantos meses?



Quedándome en casa todo lo que he podido (risas). Al principio no pasaba nada, porque nadie apostaba por mí, pero cuando empecé a despuntar en alguna prueba, la gente se empezó a mosquear. Lo pasaba fatal, porque no me gustaba estar mintiendo a mis amigos o mi familia.



¿Cree que le ha beneficiado tener un perfil bajo respecto a sus compañeros?

Sí. Porque mira el pobre Gonzalo [Miró], que despuntó demasiado. Todo el mundo pensaba que sabía más por hace un gran plato que, en realidad, era el único que sabía hacer bien.

¿Usted no sabía cocinar nada? ¿Cómo se preparó?



He sido muy sincera. Nunca había cocinado, pero no he parado de prepararme todos los días que tenía libre. Trabajé a muerte con una coach porque me quería ganar el respeto de mis compañeros. A partir del sexto programa, eso sucedió, en una prueba de exteriores donde me pusieron de capitana y ganamos. Ese día todo cambió.

¿Es más duro el mundo de la televisión o el de la hostelería?

El de la hostelería, sin lugar a dudas. Alucino con esa tensión en cocinas y con el estrés que manejan. No puede haber fallos. La cocina a ese nivel no está hecha para mucha gente.

¿Qué ha supuesto 'Masterchef Celebrity' a nivel personal?

Volver a encontrarme a mí misma. Ha sido un ejercicio de superación personal. Me ha empoderado mucho. Me ha dado mucha fuerza y me ha enseñado que no tengo que tener miedo a nada y que he de confiar en mí.

Luego, hay una parte muy bonita que tiene que ver con los sueños. El programa me ha conectado con la niña que soñaba cuando era jovencita: aquella alegría, querer que pasen las cosas, visualizarlo... Y en Masterchef me ha ocurrido. Yo he fantaseado mucho con el momento en el que me elegían ganadora.

Dijo que dejó la televisión porque necesitaba estabilidad y no podía estar esperando a que sonase el teléfono. ¿Se arrepiente?

Cuando tienes hijos da vértigo que tu estabilidad dependa de las oportunidades que te dan otros y quieres generártela tú misma. No me arrepiento pero tampoco puedes perder el foco en tus ilusiones, en tus sueños y en ti misma por llevar esa vida más terrenal cuando tú eres una persona que le gusta estar en las nubes.

¿Cómo ha vivido el hecho de conectar de nuevo con el público?

Lo bonito es que Masterchef deja ver mucho de ti. Me estoy encontrando con gente que no me conocía, que no se imaginaba que era así. Han conocido a la persona, porque yo nunca me había mostrado realmente. Y la gente es muy sincera. Me dicen: 'A mí no me hacías mucha gracia, pero es que eres maravillosa, qué sonrisa, que buen rollo'. En Masterchef es difícil meterte debajo de un disfraz, porque te llevan a tal extremo que lo que se ve es lo que hay.

¿Quiere seguir en televisión después de esto? ¿Qué le gustaría ahora?



Me encantaría hacer una serie. Quiero volver con ficción.



¿Tiene ya algún proyecto?



Vamos a ver ahora qué pasa. Hay alguien que me ha dicho que me tiene en mente, pero cuando pasen las cosas, ya las contaré. Pero es ahí donde quiero meter ahora mismo mi energía y las ganas.

¿Y un remake de Al salir de clase...?



Ay, sí, por favor. Tú da ideas (risas). Me encantaría... ahora de profesora chunga (risas).

