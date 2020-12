El sonoro corte de un enfermero a Ana Rosa por la vacuna del coronavirus: "Tiene usted más información que yo" Ecoteuve.es 9/12/2020 - 14:50 0 Comentarios

La presentadora aseguró que al voluntario se le había proporcionado placebo

El Programa de Ana Rosa se hizo eco este miércoles del arranque de las vacunaciones contra el coronavirus llevado a cabo en Reino Unido. Para ver como estaba la situación en el país británico, la presentadora de Telecinco conectó en directo con un voluntario español que decidió participar en uno de los ensayos.

Después de restar cualquier tipo de mérito al Gobierno, al asegurar que "la compra de vacunas afortunadamente ha dependido de Europa", Ana Rosa Quintana dio paso a Joan Pons, el enfermero español que ha participado en los ensayos de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Fue entonces cuando el entrevistado dio un corte a la presentadora por uno de los datos que dijo al explicar quién era él.

"Joan Pons es un enfermero español, voluntario de la vacuna Oxford, aunque le pusieron el placebo y lo cogió, porque era el placebo. Pero ahora, ¿te vacunan, no te vacunan o tú vacunas? ¿Cómo va la cosa, Joan?", le preguntó al sanitario a través de una conferencia por videollamada.

El corte de un enfermero a Ana Rosa: "Ya sé que usted tiene mucha influencia, pero..."

"Yo el placebo todavía no lo sé. Si usted tiene más información pues que me lo diga. Yo no sé si me han puesto el placebo o la vacuna", le ha dejado claro de entrada Pons. "Ya sé que usted tiene mucha influencia, pero...", siguió diciendo mientras Quintana le interrumpía para justificarse.