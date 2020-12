Susanna Griso planta cara a Rocío Monasterio: "En el franquismo no te dejaban hablar en catalán" Ecoteuve.es 9/12/2020 - 14:44 0 Comentarios

Tensísima entrevista en 'Espejo Público' a la portavoz de VOX en Madrid

Susanna Griso ha tenido este miércoles una tensísima entrevista con Rocío Monasterio en Espejo Público. La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid ya había empezado durísima contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al asegurar que no tiene miedo de las vacunas, pero sí del "gobierno negligente".

A los pocos minutos de empezar, la presentadora ha chocado con la política cuando esta se ha referido a la "imposición" del catalán en los colegios. "¿Cómo puede ser que un niño en Cataluña no pueda hablar en español en el patio?", se ha quejado Monasterio.

"No creo que haya ningún niño al que se le prohíba hablar en español en el patio, eh", ha saltado Griso a lo que Monasterio replicaba con un "sí". "Pasaba antes, durante el franquismo, que no te dejaban hablar en catalán. Eso sí que estaba prohibidísimo", ha reprochado la presentadora catalana.

Saltan las chispas entre Susanna Griso y Rocío Monasterio por el catalán

La líder de VOX en la Comunidad de Madrid no se ha quedado callada al afirmar: "Si se hubiera prohibido el catalán en el franquismo no hubiera llegado el catalán de padres a hijos". "Sí, en el ámbito privado se permitía, pero nunca en el público y mucho menos en un colegio", ha vuelto a insistir Griso.

Finalmente, Monasterio ha querido rematar el asunto aportando lo siguiente: "Ahora se persigue a aquellos que hablan en español y se les discrimina. Y a los padres que quiere educar a sus hijos en español, les tienen que sacar de Cataluña porque no se puede escolarizar a un niño en español en Cataluña. No es posible. Y si te trasladan a Cataluña, el que no habla catalán no consigue una plaza".

