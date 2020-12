Himar González ('El tiempo' de Antena 3) sigue en el hospital: "He podido levantarme de la cama" Ecoteuve.es 11:42 - 9/12/2020 0 Comentarios

La presentadora canaria permanece ingresada desde hace una semana

Himar González, presentadora de El tiempo en la edición de fin de semana de Antena 3 Noticias, preocupó a todos hace una semana al publicar una fotografía desde el hospital. La canaria explicó que tuvo que ser ingresada por culpa de una patología que se le complicó.

Este domingo, Himar ha actualizado su parte médico en sus redes sociales. "No es la foto del año... pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros", empieza diciendo la meteoróloga a sus seguidores.

"Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de carió, ánimos, positividad, fortaleza...".

Himar González agradece los mensajes de ánimo desde el hospital

González no ha querido desvelar el motivo exacto que le ha llevado al hospital, pero sí ha agradecido el apoyo que está recibiendo: "Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificando mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones".

"Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo. Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé tantísimo cariño. Un millón de gracias. Sois Oro. Y yo, muy afortunada", termina.

