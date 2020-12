"Lo he dado todo": la eliminación de Josie en 'Masterchef Celebrity' desata un monumental enfado Ecoteuve.es 9/12/2020 - 10:59 0 Comentarios

El diseñador es el ganador moral del programa a pesar de no estar en el duelo final

Raquel Meroño se convirtió este martes en la ganadora de Masterchef Celebrity. Fue toda una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que en el duelo final se enfrentó a Florentino Fernández. Ni rastro de Josie, el concursante más querido de la audiencia y el que más ha evolucionado.

El diseñador se quedó a las puertas de la prueba final por algunos pequeños fallos que tuvo durante el cocinado de sus platos en la prueba de exteriores. Un helado no le salió perfecto y fue el principal motivo para quedarse sin la chaquetilla de duelista.

Lo cierto es que Josie es el ganador moral de esta edición. No sabía cocinar cuando arrancó en el programa, se preparó a conciencia, fue el concursante que más fosos (pruebas de eliminación) peleó y uno de los que más momentos de espectáculo ha ofrecido, sin dejar atrás el interés que ha evidenciado por superarse en cada entrega.

Josie, eliminado de 'Masterchef': "Lo he dado todo"

De esta manera, Josie se fue convirtiendo en el favorito de los espectadores que daban por hecho que, al menos, estaría en el duelo final de Masterchef Celebrity. Pero ni eso. Tras descubrirse que no tendría opción de ganar, Twitter se llenó de comentarios lamentando la decisión del programa. "Lo he dado todo aquí", dijo él en el programa. "Si no llego al duelo final, no es por mí. Es por una alineación astral. Y no puedo estar enfadado con la luna".

Indignación en Twitter por la eliminación de Josie de 'Masterchef Celebrity'

Final de Flo y Raquel en lugar de Josie y Nico.#MCCelebrity pic.twitter.com/oU391d7zZY — LADY KARM (@ladykarm) December 8, 2020

Queríamos a Josie y a Nico en la final y no vamos a tener a ninguno de los dos pic.twitter.com/Y41GIz8vcV#MCCelebrity — Noelia (@nooeelia9) December 8, 2020

Josie no ganará pero tiene algo que el resto no #MCCelebrity pic.twitter.com/Fpro15KJls — sandra (@sandracayg) December 8, 2020

Me voy a la cama pensando en cómo se ha caído masterchef cuando Josie no ha sido duelista #MCCelebrity #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/opBbobjTO9 — sarita ???? (@saritarpz) December 8, 2020

Josie no ha ganado #MCCelebrity, pero ha salvado el 2020 pic.twitter.com/eby4FtnnZb — Visir Sergio I de Róterdam (@eurovisir) December 8, 2020

Abandono ...



Sin Josie no hay final !!



Gracias y buenas noches para todos !!

Gran descubrimiento , y te llevas todo nuestro cariño @Josietwitteando#MCCelebrity pic.twitter.com/ZGlu4ujfUt — ?????? (@artbmgphoto1) December 8, 2020