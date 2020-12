Rafa Mora estalla contra 'Sálvame' por destapar su supuesta infidelidad: "A otros colaboradores no se lo harían" Ecoteuve.es 8/12/2020 - 19:08 0 Comentarios

El tertuliano se rebela contra sus jefes en el programa de Telecinco

Sálvame ha vuelto a poner a Rafa Mora en el disparadero. Este lunes, el programa de Telecinco cebó, nada más arrancar la tarde, que uno de los colaboradores iba a ser señalado por haber sido infiel a su pareja. Poco a poco, el espacio de Mediaset fue deshojando la margarita hasta que destaparon que se trataba del valenciano.

Un día después, Sálvame ha seguido abordando este asunto y ha contado con la presencia en plató de Laura, la camarera que asegura haber mantenido una relación sentimental con Rafa cuando él ya había iniciado su noviazgo con Macarena.

"Si él me nombra tengo derecho a hablar y tengo derecho a contar mi verdad. La historia es la que ya he contamos. Nos conocimos cuando yo trabajaba en la discoteca y el estuvo asistiendo algunas veces. Es mentira que mi relación fuesen cuatro besos y no he manipulado la fotografía", ha avanzado la susodicha, antes de entrar en el estudio de Telecinco.

Rafa Mora señala a los "intocables" de Sálvame': "Esto a otros colaboradores no se lo harían"

Laura ha ido más allá y ha confirmado que mantuvo relaciones sexuales plenas con Rafa Mora en su propia casa, asegurando que la última vez que se vieron fue en octubre del año 2015, momento en el que Mora llevaba ya tres meses con su novia. El tertuliano ha sido rotundo a la hora de desmentir las acusaciones y se ha mostrado dolido con la que fuera su amiga.

A la vuelta de publicidad, Rafa Mora ha estallado contra los directores de Sálvame por la enésima encerrona de este tipo a la que le someten. "Creo que me hacen esto porque soy uno de los eslabones más débiles del programa. Hay a otras personas que nunca se lo harían", se quejó el valenciano, que puso a Kiko Hernández o Belén Esteban como ejemplo. La de San Blas le recordó que a ella también se lo hicieron en su momento.