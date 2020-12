Una mujer acude a '¡Ahora Caigo!' para ofrecerle trabajo a Arturo Valls: "¿Pero esto cómo es?" Ecoteuve.es 8/12/2020 - 18:05 0 Comentarios

La concursante intentó fichar al presentador de Antena 3 como actor

Los espectadores de Antena 3 se llevaron este lunes una gran sorpresa durante la emisión de ¡Ahora caigo!. Después de casi 10 años de historia, el programa presentado por Arturo Valls vivió un hecho insólito hasta ahora por la propuesta que una de las concursantes lanzó al presentador.

Una mujer, llamada Chus, sorprendió a todos al plantarle a Arturo Valls una oferta de trabajo antes de caer por la trampilla. La concursante se presentó diciendo que era guionista y que estaba intentando sacar adelante varios proyectos: varios cortometrajes y una serie para televisión que quería financiar con el dinero que ganase en el concurso.

Lea también: Fernando Tejero era el Monstruo de 'Mask Singer' en Antena 3 mientras protagonizaba 'LQSA' en Telecinco

Arturo Valls, atónito ante la propuesta de una concursante: "¿Has venido a ofrecerme trabajo?"

"Tengo una serie preparada, una comedia, que se llama Big Mama", dijo mientras se abría la chaqueta y mostraba el logo de la ficción serigrafiado con letras rosas en su camiseta. "A ver si alguien financia mi proyecto", dijo ante las cámaras del concurso de Antena 3. "¡Pero bueno!", dijo sorprendido el valenciano ante la promoción que estaba haciendo la mujer.

Lea también: El plan de Antena 3 con la serie 'Mujer' para el puente de la Constitución: ¿emitirá capítulos el lunes y martes?

La cosa no quedó ahí y Chus explicó el argumento de la serie: se trataría de una comedia sobre mujeres que quieren ser madres solteras. "Uno de los personajes masculinos me gustaría que lo hicieras tú", soltó la participante en una oferta que dejó atónito a Arturo Valls. "¿Has venido a ofrecer trabajo? ¿Pero esto cómo es?", preguntó sorprendido. "Qué guay. Me gusta mucho el nombre, el nombre mola todo", terminó diciendo entusiasmado el presentador antes de lanzar a Chus por la trampilla. "Ya me pasarás el guion", le gritó.