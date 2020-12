Tremendo jarro de agua fría en 'First Dates' tras el baile más caliente: "Me gustan más papachongos" Ecoteuve.es 8/12/2020 - 17:21 0 Comentarios

Una comensal da calabazas a su cita en Cuatro tras un ardiente momento

Carlos Sobera abrió este lunes las puertas del restaurante del amor de First Dates para recibir a nuevas parejas dispuestas a encontrar a su media naranja en el dating show de Cuatro. Y de entre todas las citas celebradas, una de las más comentadas fue la que protagonizaron Marcos y Estefanía.

Los comensales no empezaron con buen pie la velada y el hombre sintió que su acompañante había acudido al local "a la defensiva". Ella, de entrada, dejó claro ante las cámaras del programa que no veía a Marcos con posibilidades de convertirse en su pareja.

Los participantes fueron poco a poco soltándose y vivieron un momento de lo más ardiente cuando ya se desplazaron al reservado del restaurante. Allí, Estefanía le dedicó un baile muy sexy que terminó por animar a Marcos. "Cuando la cita ha ido por su cauce, yo me he mostrado tal y como soy y ella se ha relajado", ha comentado el chico.

Estefanía niega un beso a Marcos antes de su gran jarro de agua fría en First Dates

"Me ha gustado que es alegre, abierto y le veo fácil de llevar. No de manejar, sino que sabe llevar el compás", aseguró Estefanía antes de sacar a Marcos a bailar, momento en el que se mostraron muy arrimados. "Yo le diré que sí aunque ella diga que no", avanzó el comensal.

En uno de los juegos habituales del programa, el dating propuso a la pareja darse "un beso de película", algo que no pareció gustarle a Estefanía. Marcos le pidió que cerrara los ojos y ella se llevó un gran susto: "Pero no me des un beso", le advertía a su acompañante, que finalmente se lo daba en la frente.

Finalmente, Estefanía culminó su gran jarro de agua fría a Marcos diciéndole que no quería una segunda cita con él. "Me ha encantado todo de ti, pero me gustan más papachongos, más corpulentos. Quisiera un hombre como tú, pero si no es físicamente como quiero yo, no sería feliz tampoco. Espero encontrar a una persona con tus cualidades y que tenga el papachongo que quiero yo", le hizo antes de darle un abrazo de consuelo.