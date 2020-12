"¡Y punto!: el contundente reproche de Joaquín Prat al Gobierno por las medidas para Navidad Ecoteuve.es 8/12/2020 - 15:10 0 Comentarios

El presentador de Cuatro, crítico con Salvador Illa por las restricciones

Las restricciones impuestas por el Gobierno para la celebración de las inminentes fiestas de Navidad ha levantado cierta polvareda entre algunos sectores de la política y los medios de comunicación. Este lunes, Joaquín Prat utilizaba el altavoz de su programa en Cuatro para cuestionar las medidas después de que se haya podido saber que cada comunidad autónoma tiene potestad para endurecerlas. "Yo hay algo que no entiendo muy bien...", empezó diciendo el periodista ante las cámaras de Mediaset.

Tras escuchar las palabras de Salvador Illa, Prat endureció su discurso contra el ministro de Sanidad. "Si lo que se acuerda es no moverse, ¿por qué no hacemos como en Italia? Las navidades con los convivientes en el domicilio de cada uno... ¡y punto! Con toque de queda a partir de las 22:00 horas", defendió.

Joaquín Prat se mostró muy contrariado y lanzó una reflexión sobre las excepciones en los desplazamientos. "Si permitimos la movilidad entre comunidades autónomas para ver a familiares y allegados... entonces no hemos acordado quedarnos en casa", se quejó el presentador de Cuatro al día.

La pulla de Joaquín Prat a Salvador Illa por las restricciones a la movilidad

Entre tanto, Prat aseguró no tener claro cuales serán las normas que los ciudadanos deben seguir, ya que la próxima semana, las comunidades pueden restringir aun más las medidas durante los días clave de la Navidad.

"Me da la sensación que no quieren decir 'confinamiento familiar' y que sea la gente que presa del miedo diga 'yo no me muevo de mi casa", dijo enfadado el periodista en un dardo contra el Gobierno. "¿Qué planes vas a hacer? Si hasta el último momento vas a estar pendiente respecto al endurecimiento de las restricciones ya acordadas la semana pasada... es que es todo un dislate", lamentó. "Oiga, dígame qué es lo que puedo y no hacer, y a partir de ahí hacemos los planes las familias que consideremos oportuno", concluyó el compañero de Ana Rosa Quintana.