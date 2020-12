El duro zasca de Rafael Amargo a María Patiño, "la de la vena": "Esto viene del pasado" Ecoteuve.es 8/12/2020 - 10:41 0 Comentarios

El bailarín carga contra la presentadora de 'Socialité' tras su detención

Mediaset ha encontrado en Rafael Amargo un nuevo personaje al que dedicarle horas y horas de contenido en todos los programas de la parrilla televisiva. La semana pasada, el bailarín fue detenido por la policía por un presunto delito de tráfico de drogas y organización criminal y protagonizó una gran polémica al dejar plantado al Deluxe, según contó Jorge Javier, tras haber pactado una entrevista.

Este lunes, el coreógrafo se plantó ante la prensa para responder a algunas preguntas sobre el escándalo en el que se ha visto implicado y negar algunas informaciones que han dado sobre él algunos de sus ex. "A la mitad ni los conozco. Las personas que te quieren no van a esos sitios y quienes van son personas que tienen que vivir su último momento de gloria", empezó diciendo.

La reacción de María Patiño al dardo envenenado de Rafael Amargo

Antes de marcharse, Amargo ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a los periodistas y colaboradores que le han demostrado su apoyo durante los últimos días. "Gracias a los compañeros que están sentados en los programas, que yo no lo he visto, pero que la mayoría me están defendiendo y hablando muy bien porque conocen mi corazón", aseguró.

Amargo nombró entonces a tertulianos como Belén Esteban, Antonio David Flores o Kiko Matamoros, el cual considera que "está hablando con mucho criterio". Fue entonces cuando lanzó un dardo envenenado hacia María Patiño: "A la de la vena ni la nombro", soltó el andaluz ante las cámaras.

"Demuestra que no ha visto los programas y esto viene del pasado, por defender los derechos que yo creía que en su momento tenía las bailarinas a las que él no había pagado. Si para esto me tiene que hablar y hacer referencia a mi vena, bienvenido sea. Voy a seguir haciendo lo mismo", reaccionó en directo Patiño.

Minutos más tarde, Amargo se negaba a hablar en directo con Socialité, que volvió a tener una edición nocturna este lunes. "La belleza no se mide en los malos corazones, solo tengo tiempo para las personas que tienen ganas de informar, no de deformar. A las personas que tienen malas intenciones, mala, sangre... no tengo tiempo", le dijo a una de las reporteras del programa.