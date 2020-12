Pablo Motos pierde a uno de los históricos colaboradores de 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 7/12/2020 - 22:06 0 Comentarios

Jandro dice adiós al programa de Antena 3 después de 14 años

Jarro de agua fría para los acérrimos seguidores de El Hormiguero. El programa de Antena 3 pierde a uno de sus rostros más míticos después de 14 años ininterrumpidos en el formato presentado por Pablo Motos en el access prime time de la cadena.

Ha sido el propio colaborador el que ha dado la noticia a través de su cuenta personal de Twitter. A través de un vídeo, este ha explicado los motivos por los que ha tomado esta determinante decisión. Enseguida, se ha formado un gran revuelo en redes sociales entre los fans del programa.

Jandro ha decidido poner punto y final a su andadura televisiva en El Hormiguero. El mago ha dado la noticia a sus seguidores en unas breves imágenes en las que les ha dado las gracias a todos por acompañarle en esta etapa profesional.

"Espero que estéis bien dentro de lo que cabe. Quería haceros un pequeño anuncio y es que, tras más de 14 años, ya no voy a seguir en El Hormiguero. Me gustaría daros las gracias por acompañarme en este viaje tan loco. Ha sido alucinante y nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar esto", asegura el cómico, repasando algunas de sus participaciones en el formato junto a estrellas de talla mundial, como Will Smith o Tom Hanks.

"Espero alguna vez haberos sorprendido o emocionado, o que hayáis pasado un rato divertido con mis propuestas. También dar las gracias al equipo porque, sin ellos detrás, nunca podría haber hecho nada nuevo. Gracias por haberme hecho mejor de lo que soy", dice Jandro, que en ningún momento menciona a sus jefes, Pablo Motos y Jorge Salvador, productores principales del programa.