Rafa Mora denuncia que Oriana Marzoli acudió a una fiesta ilegal con 300 personas: "Es vergonzoso"

El colaborador de 'Sálvame' estalla contra la venezolana por "reincidente"

Sálvame se ha hecho eco este lunes de la fiesta ilegal que, presuntamente, ha vuelto organizar el llamado 'príncipe africano' y a la que habrían acudido unas 300 personas. Según un testigo, se habría visto entrar a 60 individuos en solo una hora en la mansión donde se celebró el evento y en la que no se llevaba mascarilla ni se respetaba la distancia de seguridad.

Entre los asistentes, que pagaron 600 euros por la entrada, habría varios famosos y el programa de Telecinco ha intentado dar con algunos de ellos. El primero en salir a la luz es muy conocido y ha sido desvelado por Rafa Mora. "La persona que ha estado en esa fiesta pegándose la juerga, cachondeándose, de todo lo que está ocurriendo y encima lo airea es Oriana Marzoli", ha denunciado el tertuliano.

Mila Ximénez estalla contra Oriana por acudir a una fiesta ilegal con 300 personas: "Es una niñata"

Rafa Mora aseguró que Oriana, que se manifestó junto a Vox en las protestas contra el Gobierno, encima es "reincidente". El valenciano ha asegurado que se la ha cruzado por los pasillos y no quiere saber nada de ella: "Es vergonzoso que luego venga a trabajar como si no pasara nada, lo cuenta entre bambalinas", explicó Mora ante la cara de shock de los colaboradores.

Mila Ximénez mostró enseguida su enfado, ya que la mayoría de las personas, como ella, está respetando las medidas, privándose de ver a sus seres queridos. "Me niego a coincidir con ella en ningún sitio, a mí no me va a infectar cuando yo estoy en mi casa y no veo ni a mi familia, para que una niñata se vaya de fiesta y me contagie a mí", lamentó.