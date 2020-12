"Me he ganado más de un enemigo": la reflexión de Iker Jiménez que le ha costado un aluvión de críticas Ecoteuve.es 7/12/2020 - 18:20 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' defiende sus homenajes a Maradona

"Hemos asistido a la muerte del último gran mito universal", asegura

"El icono de Maradona es como el del Che Guevara", compara el vasco

Iker Jiménez ha dedicado la parte final del programa de este domingo en Cuarto Milenio a hablar de la figura de Diego Armando Maradona. El periodista de Mediaset ha querido reivindicar el mito que fue el futbolista argentino y ha defendido que hay que dejar a un lado las miserias que protagonizó en su vida personal.

"Quiero agradecerle tantas aventuras vividas en los formatos que ni ustedes se pueden imaginar. Yo soy admirador de Diego en el aspecto mítico, no en el personal. En lo personal, Diego ha sido una vida bastante desencuadernada y no es ejemplo de nada. Pero mucha gente pienso que confunde los términos", empezó quejándose el presentador.

"Esto es como al que le emociona una canción de Camarón. Pues hombre, muy dechado de virtudes como hombre tampoco fue, por lo que parece. ¿Eso invalida su obra? No. ¿O Michael Jackson? Qué líos tuvo, algunos deplorables como humano, y aun así trasciende y se convierte en imagen mítica. Como ellos tampoco hay tantos ejemplos", recopiló Jiménez

Iker Jiménez compara a Maradona con el Che Guevara: "Asistimos a la muerte del último gran mito universal"

Iker Jiménez, que cree "sin duda alguna" que "asistimos a la muerte del último gran mito universal", ha contestado a los que le han criticado por homenajear al argentino. "Me he ganado más de un enemigo esta semana. Diciéndome que qué pesado con Maradona, que como alguien como yo puedo hacer esto... Yo no comparto muchas de las áreas oscuras de su vida. Pero lo decía Jorge D'Alessandro llorando el otro día: 'Te perdonamos, Diego, te perdonamos como ser humano", siguió diciendo ante las cámaras de su programa.

Iker cree que esto no justifica que lo que haya hecho en su vida esté bien, "pero uno hace al mito suyo y no importa lo que Diego hiciera con su vida, sino lo que hizo con la mía". En ese momento, Jiménez recordó cómo Maradona fue el futbolista que hizo que se enganchara a este deporte gracias a su mítica participación en el Mundial de México del 86, donde "él solo ganó el torneo".

"Maradona tenía un don especial como no lo ha tenido nadie. Viene de un mundo, que a mí me enamoró, donde el fútbol era la guerra. Escapando de toda esa gente, era la imagen del niño talentoso que venía a dar su talento al mundo", defendió. "El icono de Maradona es como el del Che Guevara, que muchos lo llevan aunque no sepan quien fue el Che Guevara. Se ha convertido en una imagen mítica. Es una imagen arquetípica de su tiempo. Es un símbolo y no es fácil serlo, muchos de ellos tuvieron vidas desordenadas. Y aun así siguen idolatrándolos, por lo que hay una fuerza extraordinaria en el icono", reflexionó.

"Es un héroe de la infancia y hemos eliminado lo oscuro que todo ser humano podemos llevar. Por eso no me comprendían. Lo lógico e inteligente es decir como muchos que Maradona era un desastre y todo lo que ustedes quieran y callarme lo que siento de verdad. Que le debo mucho al Diego, muchos momentos de felicidad", concluyó el periodista de Cuatro. "Espero que sus errores pasen a un segundo plano", sentenció el vasco.