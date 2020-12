El tenso pique entre Cristina Fallarás y Cifuentes ¿por estar de acuerdo?: "Perdería mi reputación, querida" Ecoteuve.es 7/12/2020 - 17:35 0 Comentarios

Las tertulianas de Telecinco protagonizan un tenso momento en directo

Sonsoles Ónega se ha hecho eco este lunes en Ya es mediodía del anuncio que el ministerio de Sanidad ha lanzado para concienciar a la población de las medidas de seguridad que hay que tomar durante estas Navidades para frenar la pandemia del coronavirus. El vídeo ha causado cierta polémica, hay quien no lo ha terminado de entender, y la presentadora ha sacado el tema a relucir en su mesa de debate político.

"¿El gobierno parece recomendar que no sentemos a los abuelos a la mesa de Navidad?", empezó preguntando la conductora del espacio. "Es peor, que los pongamos en el cuarto de al lado y los saludemos de lejos. Me ha parecido inquietante y es un mensaje que está mal dado. El texto con las medidas está bien, pero a las personas mayores no se las debe apartar, se tiene que estar con ellos con todas las precauciones", se quejó enseguida Cristina Cifuentes, que no entendió que la pareja de ancianos que aparece en la campaña son los vecinos de la familia protagonista de la pieza.

"Quien ha hecho ese anuncio desconocen lo que están viviendo las personas mayores, que lo que necesitan y más en estas fechas, es estar unidos. Una persona mayor, si tiene que vivir aislada, prefiere no seguir adelante. Esto de lo dice cualquier persona mayor con la que hables. Esto es un error", lamentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El choque entre Cristina Fallarás y Cifuentes por el anuncio de Sanidad para Navidad

Para sorpresa de todos, Cristina Fallarás anunció entonces que, por primera vez, podía decir que se posicionaba junto a Cifuentes. "Estoy muy sorprendida de coincidir con Cifuentes en algún argumento", señaló la periodista. "Sin que sirva de precedente", le espetó la exlíder del Partido Popular. "Perdería mi reputación, querida", replicó Fallarás. "Y yo la mía, ¿eh?", le hizo saber Cifuentes en un momento de lo más tenso que cortó Sonsoles por lo sano.

"Devolvamos a la épica a los puntos de acuerdo", pidió la presentadora. "Estoy de acuerdo, porque llevo sin ver a mis padres desde primavera. Hay que tomar medidas, pero...", comenzó Fallarás antes de defender el mensaje que pretende lanzar el Gobierno.

"Hay un toque de alerta de que nuestros mayores son los que corren más riesgo y en ese sentido sí creo que han estado acertados", argumentó la colaboradora antes de que Sonsoles Ónega planteara la posibilidad de que los ancianos fueran vecinos y no familiares. "Este anuncio hay que verlo varias veces y darle una pensada varias veces", pidió la presentadora.