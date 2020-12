Marta López se enteró por televisión de su ruptura definitiva con Efrén Reyero: "Pensaba que se podía solucionar" Ecoteuve.es 7/12/2020 - 14:57 0 Comentarios

La tertuliana vive su segunda pesadilla amorosa en menos de un año

La colaboradora creía que la situación se podía salvar tras su discusión

Increíble, pero cierto. A Marta López le ha vuelto a pasar. La colaboradora de Telecinco ha confirmado en Ya es mediodía que se ha enterado por televisión de su ruptura definitiva con Efrén Reyero. La exconcursante de GH ha confesado que está hundida después de vivir su segunda pesadilla amorosa en menos de un año.

Este domingo, el que fuera el primer tronista de la historia de Myhyv entró como concursante a La Casa Fuerte tras soltar una bomba que dejó helado a todo el plató de Mediaset. Reyero anunció que lo había dejado con Marta López y dejó caer que tuvo un largo tonteo con Isa P en una discoteca que intentará explotar dentro del reality.

"¿Estás con Marta?", se interesó el catalán antes de que el joven lo negara. "No, no estamos desde hace un par de semanas", respondió. "¿Y ella lo sabe?", se interesó Jorge Javier con ironía. "Yo se lo dije. Lo que no creo que sepa es que entraba en La casa fuerte porque eso no se lo he dicho", aseguró el exfutbolista.

Marta López, hundida tras su ruptura con Efrén Reyero

Tras la noticia bomba del domingo, Marta López ha reaparecido en su programa, donde ha hablado de todo lo ocurrido. "Hace dos semanas tuvimos una conversación y yo es verdad que pensaba que eso se podía solucionar. Lo siguiente que me encuentro después de haber hablado esta semana pasada con él es esto. A mí me ha reventado verlo. No estaba preparada", dijo hundida la madrileña, que se enteró en directo de que Efrén entraba en La Casa Fuerte.

"Le respeto y cada uno tiene su vida, puede hacer lo que quiera. Yo el tiempo que he estado con él he sido feliz y es con lo único que me quedo. No voy a juzgar a nadie, le tengo mucho cariño porque tenemos una amistad desde hace muchos años", justificó Marta López mientras sus compañeros, incluida Sonsoles Ónega, se echaban las manos a la cabeza.

"Eres un poco buena, ¿eh? Te voy a empezar a hacer un filtro a tus novios, porque macho, es el segundo que te la juega de una forma muy fea y no me parece bien. Eres una tía muy válida y muy sincera", dijo enfadada la presentadora, que hacía alusión a la ya histórica pillada a Alfonso Merlos con Alexia Rivas en pleno confinamiento cuando aun estaba saliendo con ella.