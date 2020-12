"Usted me da pereza": Hermann Tertsch y Gonzo protagonizan un tenso encontronazo en 'Salvados' Ecoteuve.es 7/12/2020 - 14:32 0 Comentarios

El programa de La Sexta acudió a un congreso europeo de la ultraderecha

La Sexta emitió este domingo una nueva entrega de Salvados. Esta vez, Gonzo puso el foco en VOX para analizar en profundidad sus conexiones directas con el resto de la ultraderecha mundial. Para ello, el equipo del programa se desplazó hasta Roma para asistir a la conferencia National Conservatism.

A este acto, en el que se reunieron importantes figuras euroescépticas y ultraconservadoras, acudieron personalidades como Marion Maréchal-Le Pen, nieta de Jean-Marie Le Pen; el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán; e incluso el eurodiputado de VOX Hermann Tertsch.

Este último protagonizó un tenso encontronazo con el presentador, que trató de entrevistarle para el programa de La Sexta. Sin embargo, el polémico escritor y tertuliano trató de escapar de las preguntas del periodista. El gallego quiso saber qué "beneficios" ven desde Vox acudir a un acto junto a Orbán y Le Pen.

El desplante de Hermann Tertsch a Gonzo en su cara a cara en La Sexta

Terstch respondió a Gonzo con un desplante: "Usted ya me da pereza", le espetó en medio de un pasillo. Finalmente, intentó explayarse algo más en su respuesta. El polemista aseguró que estaba asistiendo a "un gran acto de gente muy inteligente, muy culta y que dice verdades muy serias".

Gonzo le recordó entonces una de las decisiones políticas más controvertidas que tomó Orbán: "Dijo que mientras él sea Primer Ministro, su país no será refugios para los inmigrantes y que los devolverá siempre a sus países", señaló el periodista. "¿Está de acuerdo?", le preguntó antes de que Terstch reaccionara acusando a "la extrema izquierda y sus agentes" de traficar con personas "que no son ni refugiados, ni exiliados, ni náufragos ni nada parecido".

"Yo creo que la inmigración tiene que ser legal y no usando subterfugios como esos ni un negocio en expansión como son esos chiringuitos de la ultraizquierda para tener una nueva esclavitud", argumentó el eurodiputado que, al meterse en un ascensor dio un corte a Gonzo diciéndole que no entrara dentro con él. "Por supuesto, no tengo ningún interés en compartir ascensor con usted", le replicó el periodista.