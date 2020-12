Brutal pelea entre Pilar Rahola y Karmele Marchante en TV3 con Israel García Juez: "¡Haces apología del franquismo!" Ecoteuve.es 7/12/2020 - 13:42 0 Comentarios

Las catalanas protagonizan una tremenda bronca con el tertuliano

Preguntes Freqüents, famosa tertulia política de TV3, vivió este fin de semana una brutal pelea en plató entre varios de los tertuliano. En un momento dado, el espacio debatió sobre el polémico chat de militares retirados en el que se proponía un "pronunciamiento" del Rey sobre el Gobierno y el "fusilamiento de 26 millones de hijos de puta".

Pilar Rahola y Karmele Marchante acabaron enzarzándose en una tremenda discusión con Israel García Juez después de que el polemista calificase de "impresentable y absoluta infamia" el discurso de la persona que filtró los mensajes, "una persona que ha vestido el uniforme", al decir que "el ejército es franquista".

Lea también: Pilar Rahola explota contra Toni Cantó tras mofarse de Irene Montero: "Sucio, rastrero y malvado"

"Lo dicen sus compañeros, que son golpistas. Ya está bien, hombre", estalló enseguida Rahola mientras el tertuliano trataba de restarle importancia al tratarse de "octogenarios". "¿Se puede insultar al ejército español en este programa?", preguntó enfadado García Juez.

"A ti no te fusilarán, pero a mí sí": gran bronca entre Pilar Rahola y Karmele Marchante contra Israel García juez

"Ellos sí que nos pueden insultar a nosotros. ¡Va hombre va! ¡A ti no te fusilarán, pero a mí sí!", respondió a gritos Pilar Rahola en unas críticas a las que se unió Karmele Marchante. "Yo no he venido aquí para escucharte decir sandeces y mentiras. No te has enterado de nada, estás haciendo apología del franquismo", le acusó la excolaboradora de Sálvame. "Estáis mezclando las dos cosas", se defendió Israel.

Lea también: Pilar Rahola se enfunda la bandera de España en Cuatro: "No me pagáis lo suficiente"

"El Rey no ha dicho nada, se está filtrando que quizá en la Pascua militar o en el mensaje de Navidad diga algo entre líneas", ha señalado Karmele. "El hijo del ladrón salió el día 3 de octubre después de que se pusieran unas urnas y una gente que estaba votando pacíficamente para hacer un discurso institucional reforzando la semilla de lo que ahora toda esta gente está diciendo. Él está en un terreno abonado donde está más del 80% del Ejército", continuó atizando Marchante.

"Karmele, es que yo no dudo que el hijo del ladrón como tú dices votaría a Vox, esta es la mentalidad que destila", se sumó Rahola. "El instigador de este chat abandona el Ejército en 1976, os lo digo para que os informéis un poco", señaló García Juez antes de que Karmele lo mandara a Corea. "Vete a Corea tú", replicó muy enfadado el colaborador antes de que Cristina Puig, presentadora del programa, cortara la discusión por lo sano. "No se entiende nada con guirigay", dijo tras cerrar sus micrófonos.