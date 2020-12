El comentario sexual de Cristina Pardo que dejó en shock a sus colaboradores: "Se te ha ido la olla" Ecoteuve.es 7/12/2020 - 13:06 0 Comentarios

La presentadora de La Sexta protagoniza un momentazo en directo

Los espectadores de La Sexta fueron testigos este domingo de un momento de lo más hilarante durante la emisión de Liarla Pardo. La presentadora del programa vespertino de la cadena soltó un comentario jocoso que provocó una ola de carcajadas por sus connotaciones sexuales.

Todo sucedió cuando Cristina Pardo puso sobre la mesa de debate político de su magacín la polémica desatada por algunos sectores políticos y mediáticos en torno a la definición del término "allegado". Todo ello, después de que el Gobierno anunciase que estaban restringidos los desplazamientos durante las Navidades, salvo para ver a un familiar o allegado.

Después de entrevistar al poeta y escritor Benjamín Prado, al que le preguntó por esta palabra, la periodista soltó unas palabras que desataría las risas del resto de tertulianos. "Dijo el ministro que se iba a fiar de la responsabilidad de los ciudadanos y que habría controles", empezó señalando.

Fue entonces cuando Pardo recreó una supuesta conversación que se puede dar en algún control policial: "Pero claro, ¿cómo dices? ¿Me voy a Sevilla? ¿Y a qué va usted? Voy a ver a un allegado. ¿Qué allegado? Pues... eh, iba a decir el que tengo aquí colgado", añadió ante la explosión de júbilo de los colaboradores.

Antonio Miguel Carmona se quedó boquiabierto y terminó tirándose sobre la mesa, mientras Marc Vidal no daba crédito. "Se te ha ido la olla, ¿pero qué has dicho?", le preguntaba a la presentadora, que no podía disimular su sonrojo. "Oye, por favor, escuchadme", pedía Pardo entre risas. "Vamos a estar en todos los zaping", decía el exlider socialista en Madrid.