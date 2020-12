Susanna Griso saca en 'Espejo Público' el plantón de Rafael Amargo al 'Deluxe': "Engañaron a anunciantes y espectadores" Ecoteuve.es 7/12/2020 - 12:03 0 Comentarios

La presentadora de Antena 3 pregunta a su abogado por lo ocurrido

Jorge Javier Vázquez arrancó el pasado sábado el Deluxe denunciando que Rafael Amargo había dejado plantado al programa después de haber llegado a un acuerdo para sentarse en el plató de Telecinco y hablar de la detención que sufrió la semana pasada por un presunto delito de tráfico de drogas y organización criminal.

Finalmente, el bailarín decidió conceder su primera entrevista en televisión a Antena 3 Noticias y este lunes, Espejo Público ha emitido un pequeño avance de la misma con la presencia en el magacín del abogado del coreógrafo. Los espectadores de Antena 3 se llevaron una gran sorpresa al ver a Susanna Griso preguntándole por su polémica espantada en el espacio de la competencia.

"Se estuvo anunciando una entrevista, en horario de prime time, con él en televisión durante todo el sábado. ¿Qué paso?", preguntó la presentadora sin nombrar explícitamente a Sábado Deluxe. "La productora de La Fábrica de la Tele estuvo engañando tanto a sus anunciantes como a sus espectadores, cebando que se iba a producir una entrevista que no tenían firmada y que sabían desde el día anterior que no se iba a firmar", empezó explicando Cándido Conde-Pumpido.

El abogado de Rafael Amargo acusa desde Antena 3 al Deluxe de engañar a sus espectadores

El abogado de Amargo ha insistido en que desde Telecinco "sabían perfectamente" que el bailarín no se acabaría sentando en el programa y, aun así, lo siguieron anunciando como invitado. "Si quieres seguir vendiendo publicidad y tener el mismo efecto sin la entrevista que si la hubiese habido...", afirmó Conde-Pumpido, que reconoció que las negociaciones sí existieron.

"Con la única persona con la que hablaron fue con Rafael cuando él ya había dicho que no para intentar convencerlo. Y cuando volvió a decir que no, lo volvieron a llamar y su mujer les dijo que no. Lo dejó clarísimo", se reafirmó el abogado. "En estos casos, siempre hay un contrato por medio y hasta que no lo tienes firmado, tú no lo anuncias. ¿Por qué lo anunciaron si no lo tenían firmado?", se preguntó.

Griso siguió indagando en el tema y preguntó a su invitado si el desacuerdo había sido por motivos económicos. "En materia económica estaba la cosa clara. No era un tema económico, sino que yo entendía que la primera entrevista ya se había dado a Antena 3 Noticias de forma gratuita. Esa gratuidad de la entrevista aseguraba que no iba a ser una entrevista morbosa. Se iban a centrar, como os centráis vosotros, en lo que realmente es noticia", justificó el abogado.