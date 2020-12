La propuesta sexual de Tom Brusse a Marta Peñate que dejó en shock a Sandra: ¡un trío con Samira Salomé! Ecoteuve.es 7/12/2020 - 11:36 0 Comentarios

Sandra Pica alucina en 'La casa fuerte' al enterarse en directo de la traición

Marta Peñate ha decidido desenmascarar de nuevo a Tom Brusse, el concursante más polémico de La isla de las tentaciones. El marroquí, que dejó a Melyssa por Sandra en el reality presentado por Sandra Barneda, podría haber traicionado ya a su nueva novia en los pocos meses que llevan de relación.

Así lo ha desvelado la canaria en La casa fuerte, cansada de la falsedad del empresario, con el que había mantenido una buena sintonía en sus primeras semanas de convivencia. En medio de una bronca, Peñate aseguró que tenía una información muy sensible que podría poner en peligro su relación con Sandra.

Tras hacerse de rogar, Marta soltó la bomba: Tom le propuso hacer un trío con Samira Salomé. "A mí él me llamaba directamente para no dejar pruebas. Pero tengo grabadas las llamadas. Me decía que nos podíamos ver. Que nos fuéramos a Marruecos. Que si me veía viviendo con él", aseguró la exconcursante de GH 16.

Tom Brusse estalla contra Marta tras soltar la bomba de su trío con Samira Salomé

Al enterarse de todo, Sandra se derrumbó, atormentada de nuevo por las dudas que siempre planean sobre la fidelidad de su chico. En medio de la gala, la concursante sorprendió a todos al intentar darle una nueva oportunidad a Tom. "Ahora ya me da igual. Estoy cansada de que la gente se acoja a la imagen que trae de otro lugar. Tú hiciste lo mismo. Estoy cansada porque siempre es igual", le soltó a Peñate.

Durante el programa, Marta reconoció que después de su propuesta sexual, Tom le acabó diciendo que se trataba de una broma, algo que no se creyó. "Yo le pregunté si iba en serio y él me dijo que era broma. Yo sinceramente cuando digo que tengo un as bajo la manga es que él se lleva genial con mi ex, Lester, y esa propuesta era traicionarlo", afirmó la grancanaria. "El problema es que en la isla propuse un trío de broma. Y ahora dicen lo mismo pero por favor, cansa", lamentó Brusse.